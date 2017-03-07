Яровая направила в МВД запрос о советах детям тайком включать газ и идти спать

Депутат отмечает, что речь идёт о попытке доведения как до самоубийства, так и массового убийства.

Депутат Государственной думы Ирина Яровая направила в Генеральную прокуратуру РФ запрос по поводу "советов", которые получали дети в социальных сетях и через СМС.

Там говорилось о том, как можно стать феей Винкс — персонажем известного мультфильма. Авторы посланий заявляли, что для этого нужно втайне от родителей включить газ на кухне и оставить его так на ночь.

По мнению Яровой, первая оценка действий злоумышленников "свидетельствует о наличии в них признаков не только доведения несовершеннолетнего до самоубийства, но и убийства, поскольку лицо, вовлекающее ребёнка в совершение вышеуказанных действий, должно осознавать опасность своих действий и предвидеть возможность наступления общественно опасных последствий в отношении ребёнка и проживающих с ним лиц".

Последний такой случай зарегистрирован во Владимире. Там полиция ищет авторов массовой СМС-рассылки. Её получили все жители города, после чего забили тревогу. В МВД призвали родителей внимательнее следить за тем, какие сообщения приходят на телефоны их детей.