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Опубликовано 7 марта 2017, 11:27

Сергей Миронов в стихах поздравил женщин с 8 Марта

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов накануне Всемирного женского дня душевно поздравил всех "дорогих, замечательных женщин" с праздником.

quote

О женщина,

Краса земная,

Родня по линии прямой

Той, первой,

Изгнанной из рая,

Ты носишь рай

В себе самой

Депутат Госдумы Сергей Миронов (автор стихотворения — Василий Федоров)

Сергей Миронов отметил, что в настоящее время в правительстве "рождается" стратегия защиты прав женщин и прорабатываются варианты увеличения числа прекрасных дам в органах власти.

— Рождается стратегия защиты прав женщин с точки зрения их участия в органах власти и, самое главное, с точки зрения справедливой оценки их труда. Сейчас за равную работу женщина получает меньше, чем мужчина. Стратегия готовится. По плану, к 2022 году количество женщин во властных структурах увеличится в два раза: с 15 до 30%. Мы будем поддерживать такую инициативу, — пояснил Миронов.

Отметим, что лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сегодня также поздравил женщин с наступающим праздником.

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Лилия Шарафутдинова
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