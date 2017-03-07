Сергей Миронов в стихах поздравил женщин с 8 Марта
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов накануне Всемирного женского дня душевно поздравил всех "дорогих, замечательных женщин" с праздником.
О женщина,
Краса земная,
Родня по линии прямой
Той, первой,
Изгнанной из рая,
Ты носишь рай
В себе самой
Депутат Госдумы Сергей Миронов (автор стихотворения — Василий Федоров)
Сергей Миронов отметил, что в настоящее время в правительстве "рождается" стратегия защиты прав женщин и прорабатываются варианты увеличения числа прекрасных дам в органах власти.
— Рождается стратегия защиты прав женщин с точки зрения их участия в органах власти и, самое главное, с точки зрения справедливой оценки их труда. Сейчас за равную работу женщина получает меньше, чем мужчина. Стратегия готовится. По плану, к 2022 году количество женщин во властных структурах увеличится в два раза: с 15 до 30%. Мы будем поддерживать такую инициативу, — пояснил Миронов.
Отметим, что лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский сегодня также поздравил женщин с наступающим праздником.