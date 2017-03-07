Сергей Миронов в стихах поздравил женщин с 8 Марта

— Рождается стратегия защиты прав женщин с точки зрения их участия в органах власти и, самое главное, с точки зрения справедливой оценки их труда. Сейчас за равную работу женщина получает меньше, чем мужчина. Стратегия готовится. По плану, к 2022 году количество женщин во властных структурах увеличится в два раза: с 15 до 30%. Мы будем поддерживать такую инициативу, — пояснил Миронов.