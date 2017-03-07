Жириновский требует возбудить дело на Саакашвили за организацию покушения

Бывший замкомандующего ВМС Грузии Виктор Челидзе предал огласке секретный приказ Саакашвили от 2004 года потопить судно с российскими политиками на борту.

Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский отреагировал на публикацию интервью офицера ВМС Грузии Виктора Челидзе, в котором тот рассказал о подготовке покушения на лидера ЛДПР и бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по приказу Михаила Саакашвили.

По словам Жириновского, в рассказе офицера есть неточности. В частности, Лужкова на борту корабля "Акация" не было, утверждает он. Зато была целая делегация из российских депутатов во главе с лидером ЛДПР.

— На этом судне мы вышли в море из Сочи по направлению к Сухуми. Тогда Абхазия юридически считалась частью Грузии, и Саакашвили запретил русским туристам там появляться. И он — представляете — отдал приказ потопить корабль с российскими депутатами, — возмутился Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, речь в данном случае явно идёт о подготовке покушения, в связи с чем бывший президент Грузии обязан понести ответственность.

— Мы посоветуемся с юристами... Его нужно привлечь к уголовной ответственности за приказ потопить судно с депутатами Государственной думы, — отметил Жириновский.