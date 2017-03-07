Володин поддержал идею провести президентские выборы в день присоединения Крыма

Соответствующие поправки в законодательство подготовлены двумя сенаторами. Сейчас документ рассматривается в комитете.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает хорошей идею проведения выборов главы государства в 2018 году в день вхождения Крыма в состав России — 18 марта. Это будет третье воскресенье месяца.

— Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо, — сказал Володин.

Он сообщил, что пакет законопроектов по поводу уточнения даты проведения выборов президента, с которым выступили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков, уже направлен в Комитет по конституционному законодательству и госстроительству.