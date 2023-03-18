Великий соблазнитель: Как Григорий Распутин устраивал интриги и оргии Организатор и участник оргий, сектант, интриган — так характеризовали современники Григория Распутина. Лайф вспоминает, как жил "друг" императорской семьи. 17 марта, 23:50 9620 9620 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © EAST NEWS, © wikimedia.org

Участники объединения "Русская народная линия" просили признать святым "друга" семьи последнего русского императора Николая II, Григория Распутина. О том, кого именно предлагали причислить к лику святых, вспоминал Лайф.

Первое упоминание о 17-летнем Григории Распутине, жителе села Покровского Тобольской губернии, встречается 1 января 1887 года в переписи населения. Оттуда же мы узнаём, что мальчик — крестьянский сын.

В конце 1890-х он регулярно начинает уходить в "странствия" на несколько месяцев. Где именно в это время ходил Распутин — неизвестно. Он сам вспоминал, что бывал в храмах и других святых местах. После одного из таких странствий он якобы бросил пить, курить, есть мясо. В начале 1900-х совершил "странствие" в Киев, а на обратном пути около месяца жил в Казани. Здесь Распутин получил рекомендацию от одного из высоких религиозных сановников Казани к епископу Сергию, ректору Петербургской духовной академии. С этим документом в 1902 году Григорий Распутин возвращается в Покровское.

А уже в 1903 году слух о 34-летнем "старце" докатился до столицы. К слову, вероятно, ради поддержания образа Распутин стал носить бороду и мешковатые, часто потёртые вещи. Понимая, что "ловить" в родном селе ему нечего, отправляется пешком с Урала искать счастья в Санкт-Петербург. Чтобы не слышать упрёков от семьи, он придумывает историю о том, что якобы "увидел свет" и теперь непременно должен попасть в столицу.

Как указывают историки, существует и другая версия, по которой Распутин уехал из родных пенатов вынужденно — его обвинили в краже лошади.

Сам он в "Житии опытного странника" заявил, что отправился в Петербург просить денег на постройку храма в родном селе. Он оставляет жену Прасковью Дубровину, которой чуть больше 30 лет, и троих маленьких детей — Матруну, Варвару и Димитрия. В браке к тому моменту Распутины были около 15 лет. Вперёд, на покорение столицы!

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © EAST NEWS, © wikimedia.org

Постельная терапия

В Санкт-Петербурге он знакомится с ректором Духовной академии, который относится благосклонно, увидев рекомендацию. Епископ Сергий сводит его с инспектором академии Феофаном. В это же время "гостя Петербурга" знакомят с Илиодором, который только недавно принял монашеский постриг. Новые приятели Распутина имеют доступ в дома бомонда того времени.

Среди "VIP-дам" провинциальный "старец" завоёвывает успех, его активно начинают приглашать на рауты. Историки приписывают Распутину гипнотические способности, с помощью которых он мог воздействовать и на женщин. Мода на мистику в начале XX века была огромная, что только играет Распутину на руку. Также о нём появляется слух как о неплохом любовнике.

— По рекомендации Феофана Распутина принимают в известных семьях. Иеромонах Илиодор, сопровождающий, представляет его жене инженера государственного советника Ольге Локтиной. Она страдает расстройством нервной системы. Распутин понимает причину её меланхолии и решается избавить от болезни, взяв физически. Лекарство помогло, — писал Труайя Анри.

Локтина вскоре становится его постоянной любовницей. Ей же Распутин рассказывает о том, что к вере у него "подход своеобразный". Как свидетельствуют историки, Распутин был хлыстом. Как правило, "главный хлыст" объявлял себя переродившимся Иисусом Христом.

Девушку отход от канонов веры не смущает. Ольга Локтина учит старца из Тобольской губернии основам этикета. Когда "вилка в левой руке, нож — в правой" и "плевать на пол нельзя" было усвоено, любовница рекомендовала мужчину своим друзьям как целителя и пророка. В частности, Локтина познакомила "провидца" с графиней Клейнмихель, та же ввела его в "очень закрытый" салон графини Игнатьевой.

— Распутин разделяет мнение дам в отношении царя Николая II, отца России, и соглашается в дискуссиях о пользе спиритизма. Распутина в свой дом приглашают и родственницы великого князя Петра Николаевича, дяди Николая II, Милица и Анастасия, — пишет Труайа Анри.

Знакомство с царской семьёй

Жена Петра Николаевича, Милица, 1 ноября 1905 года устраивает чаепитие, куда приглашает царскую семью и Распутина. Шансы у "старца" понравиться императрице Александре Фёдоровне были максимальные. Государыня была глубоко верующим и впечатлительным человеком. Она доверяла разного рода прорицателям, "божьим людям" и даже оккультистам. Так, до Распутина царская семья близко общалась с подобным "волшебником", а на самом деле — обыкновенным аферистом-французом по имени Филипп.

В 1904 году в императорской семье, наконец, родился мальчик, наследник. После трёх дочерей появление на свет, как предполагалось, будущего царя стало настоящим событием. Но очень быстро стало известно, что по женской линии мальчик унаследовал гемофилию: любая царапина превращалась в настоящее кровотечение. Поэтому в чуде российский императорский дом нуждался как никогда. И вот он — кудесник"!

Одетый в русскую рубаху из шёлка и чёрные штаны, заправленные в сапоги. Таким Григорий предстал перед императором Николаем II во время знакомства.

— Познакомились с человеком Божьим — Григорием из Тобольской губернии, — написал в своём дневнике государь после этого дня.

Распутин входил в императорский дом постепенно. Так, он в конце 1905 года съездил домой в Покровское, привёз икону Святого Праведника Симеона Верхотурского Чудотворца, попросил Николая найти время, чтобы преподнести её лично. Во время беседы Распутин вскользь упомянул о болезни ребёнка и дал понять, что может попытаться облегчить муки малыша. Историки указывают, что он даже врачевал мальчика. Как отмечают историки, после успешного первого сеанса лечения "старец" стал вхож в царскую семью. Постепенно он убедил Александру, что является единственным человеком, который способен облегчать состояние ребёнка. Императрица поверила и убедила своего мужа, что старцу можно доверить "помощь" и в государственных делах.

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Оргии Распутина

Как указывают почти все современники, у Распутина было много женщин. Их число росло вместе с распространением легенды о размерах одной части тела Распутина, любившего купаться в реке голым.

Распутин, по свидетельству историков, был участником секты хлыстов, где, в общем-то, не возбранялись оргии. Их также приравнивали к одному из обрядов — "радениям". Хлысты считали, что таков формат общения человека со "святым духом". Это якобы происходило во время их собраний, сочетавших молитвы с танцами и сексом. Иностранные исследователи пишут, что во время "странствий" Распутин обязательно находил и сексуальные приключения. Оргия могла пройти где угодно — в лесу, в сарае или в доме любого из участников.

У Петербургских дам он также пользовался успехом. Дело в том, что "сибирский мужик" был некой экзотикой для холёных нежных дамочек.

— Дамы собирались в его квартире и ждали в очереди приглашения в его постель, которую сам Распутин называл "святая святых", — отмечают исследователи.

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Самого Распутина часто можно было застать в гостиной, где он был в окружении десятка поклонниц. Одна непременно сидела у него на коленях и слушала рассказы из области религии. Через некоторое время сам Распутин перемещался в спальню. За ним следовали поочерёдно и те, кто находился в квартире.

Кроме того, сами дамы были не прочь развлечься друг с другом. Так, Вера Жуковская вспоминает, что, когда была в доме у старца, видела, как подруга императрицы Анна Вырубова в компании двух женщин "занималась утехами" в спальне. По её же словам, в оргиях принимала участие и дочь Распутина, Матрёна, которой на тот момент было 16 лет.

— Блаженный на словах, в реальной жизни — похотливый козёл, — так пишет о Распутине Труайа Анри.

Ещё о домогательствах

При дворе неоднократно говорили о "неуёмном желании старца". Так, няня сына царской четы Алёши, Мария Вишнякова, однажды пожаловалась царице, что Распутин "опозорил" её в одной из комнат дворца. Она также рассказала про его связь с другими женщинами. В ответ императрица лишь возмутилась и отправила её отдохнуть на пару месяцев.

Фрейлина государыни Софья Тютчева называла Распутина фамильярным по отношению к молодым княжнам, к которым в комнаты он имел свободный доступ. Реакции Александры Фёдоровна не было.

Слева направо: казначей Верхотурского монастыря иеромонах Иоанникий (Малков), епископ Феофан (Быстров), монах Макарий (Поликарпов) и Григорий Распутин. Фото: © wikimedia.org

Распутин и Церковь

"Старец" (которому к тому моменту, правда, около 40 лет) пытался установить свои порядки и в Церкви. Так, священнослужители в начале XX века активно выступали за автономию Церкви, чего Распутин никак не мог допустить.

— В России нет Синода, в России нет царя, в России нет правительства и Думы. В России есть только великий Распутин, являющийся патриархом Церкви и царём Русской империи, — писал некогда друг Григория Распутина, монах-расстрига Илиодор, а в миру Сергей Труфанов.

Распутин выступал яро против того, чтобы церковь была отделена от государства. Его противником в данном плане стал обер-прокурор Святейшего Синода Пётр Извольский. Так, последний с 1906 года продвигал свой проект, по которому все "духовные школы", начиная с Петербургской духовной академии, должны стать автономными от царской власти.

По указанию Извольского, учёный совет выбрал даже ректора — бывшего профессора протоиерея Тимофея Налимова. Об этом инициатор подал доклад государю, который, в общем-то, не был противником таких перемен.

Тут в дело вступил Распутин. Вскоре от Николая II пришёл ответ: "Оставляю протоиерея Тимофея Налимова под большим сомнением. Николай". В ответ на это Извольский был вынужден подать в отставку. А Налимов больше никогда не показывался в стенах учебного заведения.

Впрочем, попытки священников объяснить императрице, что Распутин — не самый лучший кандидат в приближённые, заканчивались ничем.

— Самарин, несомненно, пойдёт против нашего друга и будет на стороне тех епископов, которых мы не любим, — написала Александра Николаю, когда очередной представитель духовенства попытался объяснить царской чете, что не только Распутин может вылечить Алексея и что при дворе даже не пройдоха-шарлатан, а грамотный, хитрый мошенник.

Епископ Феофан. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © wikimedia.org

Устраняем конкурентов

В какой-то момент даже бывшим друзьям, которые помогали Распутину обосноваться в Петербурге, окончательно надоели его выходки. В 1911–1912 годах Феофан и Илиодор развязали буквально войну против него. К слову, Феофан в тот момент благодаря Распутину, который "договорился", был епископом и занимал пост ректора Духовной академии. Разлад произошёл в 1910 годах после поездки Феофана в село Покровское, откуда родом был "старец".

Феофан в Покровском обратил внимание на женщин, которые вспоминали о "старце". Потом он исповедовал "девиц и дам", которых "освящал" Распутин. Девушки рассказывали об оргиях, которые устраивал мужчина, об извращениях, в которых он был большой мастер.

Феофан пришёл во дворец и рассказал императрице, чего наслушался от соотечественниц Распутина. Александра Фёдоровна всё выслушала, а потом выгнала семейного духовника. — Я говорил больше часа, — расскажет позже Феофан. — Я пытался доказать, что Распутин находился в состоянии помрачения духа. Но Александра Фёдоровна, явно расстроенная, не устаёт повторять, что ошибки не мешают его святости.

После этого "карьера" Феофана пошла под откос. Так, сначала его отправили в Таврическую епархию, после — в Астраханскую, затем — в Полтавскую.

Григорий Распутин, Гермоген (Долганёв), Илиодор (Труфанов). Фото © wikimedia.org

"Дубль два"

Распутин также пытался поставить "повыше" своего приближённого — иеромонаха Илиодора. Так, он познакомил друга с государем.

— 21 мая 1911 года я представлялся Николаю — служил всенощную при нём и проповедовал. Служба и проповедь ему очень понравились. Он благословил меня и говорил "приятно с вами молиться". Хвалил меня в обществе гвардейских офицеров и Григорию. Пожелал наградить меня возведением в сан архимандрита, дал об этом приказ. В начале июня газеты писали, что я по высочайшему изволению возвожусь в сан архимандрита, — сказал он.

Но потом всё заглохло. Причина простая. Распутин заметил, что Илиодор стал осуждать его развлечения с женщинами. После этого он написал императорской семье: "Миленькие мама и папа! Вот Илиодорушка-то маленько испортился. Не слушается. Погодите ему митру. Пусть так будет, а там видно (будет). Надо смотреть, кому что. Григорий".

В конце концов Илиодора заточили во Флорищеву пустынь Владимирской епархии. Он там находился с января по май 1912 года, заваливая императора и Синод просьбами разрешить вернуться в Петербург. Когда этого не произошло, монах потребовал снять сан.

Назвал шарлатаном — уходи из Синода

Распутин также был дружен с саратовским и царицынским епископом Гермогеном. Священнослужитель регулярно находился в Петербурге, присутствовал в Синоде, где не раз поддерживал решения, продиктованные другом-Распутиным.

Приятельские отношения с Гермогеном расстроились в 1911 году. Точная причина, почему это произошло, умалчивается. Но известно, что вскоре после ссоры Гермоген передал императрице Александре Фёдоровне письмо, где описывал оргии, устраиваемые некогда другом.

Также в послании священник указывал, что "старец" — не более чем шарлатан. Такие действия поставили крест на карьере Гермогена. 3 января 1912 года императорским указом его уволили от присутствия в Синоде и отправили из Петербурга в свою епархию, Саратовскую. Когда Гермоген отказался, его попросту сослали в Жировицкий монастырь.

Александра Фёдоровна. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © wikimedia.org

Обо что разбивались все попытки вразумить императорскую семью

Александра Фёдоровна никогда бы не услышала ни одного довода на тему "Распутин — плохой" или "Распутин — шарлатан". Почему так происходило, понятно как минимум по письмам, которые отправляла она, когда Распутин был в "отъезде" в родном селе.

— (Александра Фёдоровна, 37 лет). Мой незабываемый друг и учитель, спаситель и советник. Как томительно мне без тебя! Я только тогда душой покойна, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. Тогда я желаю только одного: заснуть на веки в твоих плечах, объятиях. О, какое счастье, чувствовать твоё присутствие около меня. Где ты есть? Куда ты улетел? А мне так тяжело… такая тоска на сердце. Только ты, наставник мой возлюбленный, не говори Ане (Вырубовой) о моих страданиях без тебя. Скоро ты будешь опять около меня? Скорей приезжай. Я жду и мучаюсь по тебе. Прошу твоего святого благословения. Во веки твоя любящая М. (Мама).

Впрочем, тёплые послания отправляли и все четыре дочери царя. Особенно трогательными выглядят послания восьмилетней Анастасии, которая столько думала о Распутине, что даже видела его во сне.

— Анастасия (восемь лет): Милый мой друг! Когда мы тебя увидим? Я люблю, когда ты говоришь нам о Боге. Я люблю слушать о Боге. Часто вижу тебя во сне. А ты меня во сне видишь? Когда же ты приедешь? Когда будешь в детской нашей. Скорее езжай. Я стараюсь быть пай, как ты и говорил. Если ты всегда будешь с нами, я всегда буду пай. Целую тебя, а ты благослови меня. Вчера на маленького (Алексея) обиделась, а потом помирились. Любящая тебя твоя Анастасия.

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Григория Распутина убили в ночь на 17 декабря 1916 года во дворце Юсуповых на Мойке в Санкт-Петербурге. К его смерти приложили руку заговорщики Феликс Юсупов и Владимир Пуришкевич. Само убийство покрыто тайной, а его версий столько, что хватит не на одну статью. Но факт свершился — ненависть жителей России к "старцу", устроившемуся у власти, достигла апогея. Окончание "распутинщины" никак не помогло царской семье. Спустя 2,5 месяца Николай II отречётся от престола, а через ещё полтора года семья последнего русского императора уйдёт в историю.

Авторы Николай Антонов