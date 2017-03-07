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Опубликовано 7 марта 2017, 10:22

Nintendo Switch бьёт рекорды по продажам

Фото: &copy;&nbsp;AP/EAST NEWS

Фото: © AP/EAST NEWS

Консоль Nintendo Switch поступила на прилавки магазинов 3 марта 2017 года и уже радует Nintendo своими продажами.

Nintendo Switch продаётся лучше, чем любая другая консоль Nintendo на запуске. За два дня приставке удалось побить своего предшественника — Nintendo Wii U, продажи которой составили 308 600 штук в первую неделю релиза.

На данный момент продано 313 700 копий консоли Nintendo Switch в Японии. Напомним, что продажи PS4 составили 322 100 штук. А оригинальная Wii продалась тиражом в 371 900 копий.

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Nintendo Switch продаётся лучше, чем любая другая консоль Nintendo

Основная игра стартовой линейки — Zelda: Breath of the Wild — была положительно воспринята критиками и имеет 98/100 на портале Metacritic исходя из 68 рецензий. На данный момент игра стала самой продаваемой в истории компании.

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Илья Комаров
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