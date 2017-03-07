Nintendo Switch бьёт рекорды по продажам
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Консоль Nintendo Switch поступила на прилавки магазинов 3 марта 2017 года и уже радует Nintendo своими продажами.
Nintendo Switch продаётся лучше, чем любая другая консоль Nintendo на запуске. За два дня приставке удалось побить своего предшественника — Nintendo Wii U, продажи которой составили 308 600 штук в первую неделю релиза.
Switch Japan 1st week sales 313,700— Yuji Nakamura (@ynakamura56) 7 марта 2017 г.
Wii U: 308,600
Wii: 371,900
PS4: 322,100
Note: Switch launch outside Xmas season
Source: Nomura/Famitsu
На данный момент продано 313 700 копий консоли Nintendo Switch в Японии. Напомним, что продажи PS4 составили 322 100 штук. А оригинальная Wii продалась тиражом в 371 900 копий.
Nintendo Switch продаётся лучше, чем любая другая консоль Nintendo
Основная игра стартовой линейки — Zelda: Breath of the Wild — была положительно воспринята критиками и имеет 98/100 на портале Metacritic исходя из 68 рецензий. На данный момент игра стала самой продаваемой в истории компании.