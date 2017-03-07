Авторы GTA V будут платить игрокам

Студия Rockstar Games открыла для всех желающих кампанию под названием HackerOne, работавшую в закрытом режиме последние девять месяцев.

Разработчики официально заявили о намерении награждать фанатов своих игр за поиск уязвимостей. Сумма выплат за обнаруженный баг будет варьироваться от 150 до 1200 долларов. Цена бага зависит от его критичности.

Rockstar Games заплатит за баги Фото: © Flickr/The Smade

По словам представителей компании, в среднем участники ранее закрытой площадки получали по 500 долларов. Всего было выплачено порядка 90 тысяч долларов.