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Опубликовано 7 марта 2017, 09:39

Авторы GTA V будут платить игрокам

Фото: &copy; Flickr/The Smade

Фото: © Flickr/The Smade

Студия Rockstar Games открыла для всех желающих кампанию под названием HackerOne, работавшую в закрытом режиме последние девять месяцев.

Разработчики официально заявили о намерении награждать фанатов своих игр за поиск уязвимостей. Сумма выплат за обнаруженный баг будет варьироваться от 150 до 1200 долларов. Цена бага зависит от его критичности.

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Rockstar Games заплатит за баги

Фото: © Flickr/The Smade

По словам представителей компании, в среднем участники ранее закрытой площадки получали по 500 долларов. Всего было выплачено порядка 90 тысяч долларов.

Награду смогут получить лишь те, кто обнаружит баги в сервисах и на сайтах студии. Среди них числится основной сайт студии Rockstargames.com, хорошо известный сайт вымышленной компании Lifeinvader из GTA V — lifeinvader.com, — а также другие ресурсы, принадлежащие студии.

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Сергей Сурепин
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