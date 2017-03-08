Книги против комиксов

Традиции

Первым и, пожалуй, одним из важнейших поводов для споров является консервативный настрой ценителей классической книги и их нежелание мириться с тем фактом, что культура чтения выходит за рамки привычной прозы.

В самом деле, старшее поколение, выросшее во времена не просто отсутствия электронных ресурсов, но и банального дефицита самых обычных книг, доступных сегодня каждому из нас, ценит книжные издания с особым трепетом и уважением к именам тех, чьё авторство обозначено на обложке. При этом немало почитателей классики и среди молодёжи, что само по себе является более чем положительной тенденцией для нашего общества.

Но только стоит ли при этом полностью игнорировать традиции комиксов? Множество людей сегодня не просто коллекционируют те или иные комиксы, но и устраивают настоящую охоту за недостающими выпусками — это ли не уважение к истории целой культуры?

Воображение

Следующее яблоко раздора связано с убеждением, что комиксы создают некоторые барьеры, ограничивающие нашу фантазию, не позволяя внутреннему художнику, живущему в каждом из нас, рисовать собственные уникальные миры, основываясь лишь на описании, данном в книге, и вдохновляясь им.

Немногие понимают, что рисунок в комиксе — это не попытка навязать уже готовый образ, а лишь более подробная, расширенная картина выдуманной авторами вселенной, которую они хотели до нас донести. Относясь к комиксам как к ограничению для воображения люди вместе с тем отрицают целое направление искусства с его многолетней историей и серьёзной перспективой дальнейшего развития.

Безусловно, сама культура комиксов намного более многогранна, чем о ней думают противники. Так, начиная с момента создания каждого персонажа авторам необходимо проработать не только природу его характера, но и отразить его внутренний облик во внешних проявлениях: в чертах лица, мимике, жестах и эмоциях. Сродни кинокартине, где режиссёр подыскивает актёра на каждую конкретную роль, художнику предстоит заранее продумать, как та или иная характерная деталь впоследствии отразится на ходе событий, описанных в истории.

Разве можно не согласиться, что вдохнуть в героя жизнь, превратив его из словесного описания во вполне определённый образ, — задача не из лёгких? Что уж говорить — при удачном исходе событий повышенное внимание и неподдельный интерес к персонажу даже способны побудить читателей к некоторому подражанию любимым героям.

Сюжет

Что является поистине первостепенным в любом искусстве, будь то литература, живопись или кинематограф? Правильно, чувства, которые испытывает человек при соприкосновении с этим самым искусством. Разумеется, позиция зрителя или читателя далеко не всегда соответствует позиции автора, а впрочем, это и не обязательно — будь то сакральное чувство родства, понимания и душевной близости или же ощущение полного несогласия и даже отторжения, цель автора заключается именно в том, чтобы заставить человека задумываться и осмысливать что-то заново. Как раз без этого и невозможен действительно хороший сюжет.

Здесь книга и комикс обладают очевидным сходством: сюжет в обоих случаях может показаться захватывающим или абсолютно не увлекательным, быть выдуманным или на основе реальных событий, побуждающим нас к сопереживанию героям или вызывающим одно лишь равнодушие. Причём каждый способен отыскать в сюжетной линии нечто стоящее или разразиться критикой — здесь всё предельно субъективно. Пожалуй, это единственное, что среди прочих пунктов не имеет какой-либо закономерности: достойный сюжет всегда является моментом везения и удачно сделанного выбора произведения.

Повествование

Нас с раннего детства убеждали: хочешь расширить словарный запас — читай больше классики. Пушкин, Достоевский, Толстой — вот кто обычно предполагается в качестве этих несокрушимых учителей словесности, и мы, конечно же, с этим нисколько не спорим, а только поддерживаем. Если ваша цель совпадает с обозначенной выше, вам в самом деле стоит больше обращаться именно к классической литературе.

В случае если вы в первую очередь желаете проникнуться жизнью героев, помните: прописанные в комиксах диалоги зачастую бывают не менее захватывающими, чем в книгах! Всё ещё думаете, что это детская забава и жвачка для мозгов? Здесь ценители с вами точно поспорят!

Так, например, некоторые комиксы в принципе призваны расширить кругозор и в некотором смысле подтянуть уровень эрудиции читателя, а может, даже заставить по-новому взглянуть на какие-то общеизвестные факты.

Пора принять тот факт, что комиксы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но мы не можем отказаться от книг. Отдаваясь одному и полностью игнорируя другое, можно упустить возможность погрузиться в десятки невероятных вселенных, познакомиться с сотнями удивительных персонажей и заполучить в свой читательский опыт бесконечное множество неподдельных эмоций.