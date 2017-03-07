Игра про Конана спасла разработчиков от банкротства
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Последнее время компания Funcom занималась провальными проектами, из-за чего была близка к банкротству.
Спасательным кругом для разработчиков стала игра Conan Exiles, благодаря которой Funcom удалось преодолеть кризис.
Игра Conan Exiles спасла Funcom от банкротства
Ранее компания издавала игры The Park и MMO LEGO Minifigures Online. Это привело к растрате большей части финансов Funcom. По словам разработчиков, они в основном брали деньги в долг у инвесторов. Это позволяло выплачивать зарплаты сотрудникам.
Благодаря Conan Exiles компании удалось окупить стоимость разработки менее чем за неделю. Авторы игры вернули 4,5 миллиона долларов.