Игра про Конана спасла разработчиков от банкротства

Последнее время компания Funcom занималась провальными проектами, из-за чего была близка к банкротству.

Спасательным кругом для разработчиков стала игра Conan Exiles, благодаря которой Funcom удалось преодолеть кризис.

Игра Conan Exiles спасла Funcom от банкротства

Ранее компания издавала игры The Park и MMO LEGO Minifigures Online. Это привело к растрате большей части финансов Funcom. По словам разработчиков, они в основном брали деньги в долг у инвесторов. Это позволяло выплачивать зарплаты сотрудникам.