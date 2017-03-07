В Кремле обдумают идею перенести выборы президента на день вхождения Крыма в РФ

По официальной на данный момент информации, выборы президента РФ должны пройти 11 марта 2018 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле должны хорошо обдумать идею переноса выборов.

— Пока позиция не сформирована, нужно время, чтобы обдумать инициативу, — отметил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что решение будет принято в "обозримой перспективе".