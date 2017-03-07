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Регион
Опубликовано 7 марта 2017, 13:00

В Кремле обдумают идею перенести выборы президента на день вхождения Крыма в РФ

Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

По официальной на данный момент информации, выборы президента РФ должны пройти 11 марта 2018 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле должны хорошо обдумать идею переноса выборов.

— Пока позиция не сформирована, нужно время, чтобы обдумать инициативу, — отметил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что решение будет принято в "обозримой перспективе".

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал хорошей идею проведения выборов главы государства в 2018 году в день вхождения Крыма в состав России — 18 марта. Ранее соответствующие поправки в законодательство были подготовлены двумя сенаторами.

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Александр Юнашев
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