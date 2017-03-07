Новую "Зельду" запустили на ПК

Самый ожидаемый эксклюзив Nintendo теперь работает не только на консолях. Но есть определённые нюансы.

Создатели эмулятора Cemu смогли запустить на компьютере The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Для этого понадобилась Wii U — версия игры, а также последняя версия программы.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild запустили на ПК

Однако пока что играть в новый хит от Nintendo практически невозможно. Всё дело в том, что игра страдает от низкой частоты кадров, проблем с физикой и водой, а также вылетов.