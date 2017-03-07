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Опубликовано 7 марта 2017, 11:54

Новую "Зельду" запустили на ПК

Кадр видео: youtube/Nintendo

Кадр видео: youtube/Nintendo

Самый ожидаемый эксклюзив Nintendo теперь работает не только на консолях. Но есть определённые нюансы.

Создатели эмулятора Cemu смогли запустить на компьютере The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Для этого понадобилась Wii U — версия игры, а также последняя версия программы.

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild запустили на ПК

Однако пока что играть в новый хит от Nintendo практически невозможно. Всё дело в том, что игра страдает от низкой частоты кадров, проблем с физикой и водой, а также вылетов.

Кроме того, выйти из начальной локации честным путём просто невозможно. По словам хакеров, для этого понадобится сохранение с уже пройденной главой.

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Сергей Сурепин
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