Новую "Зельду" запустили на ПК
Кадр видео: youtube/Nintendo
Самый ожидаемый эксклюзив Nintendo теперь работает не только на консолях. Но есть определённые нюансы.
Создатели эмулятора Cemu смогли запустить на компьютере The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Для этого понадобилась Wii U — версия игры, а также последняя версия программы.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild запустили на ПК
Однако пока что играть в новый хит от Nintendo практически невозможно. Всё дело в том, что игра страдает от низкой частоты кадров, проблем с физикой и водой, а также вылетов.
Кроме того, выйти из начальной локации честным путём просто невозможно. По словам хакеров, для этого понадобится сохранение с уже пройденной главой.