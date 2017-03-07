Госдума в I чтении одобрила запрет на "оскорбительные" имена детей

Кроме того, парламентарии выступают против того, чтобы в России регистрировались имена, содержащие цифры, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику.

Законопроект, устанавливающий требования к именам детей, прошёл первое чтение в Госдуме. В соответствии с документом, имя российского гражданина не может состоять из цифровых и буквенных обозначений, числительных, аббревиатур и нецензурной лексики.

В пояснительной записке говорится, что документ, в первую очередь, направлен на защиту прав ребёнка на имя, которое не нарушало бы его интересы и не являлось оскорбительным.