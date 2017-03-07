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Регион
Опубликовано 7 марта 2017, 14:23

Госдума в I чтении одобрила запрет на "оскорбительные" имена детей

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Алпаткин

Фото: © РИА Новости/Александр Алпаткин

Кроме того, парламентарии выступают против того, чтобы в России регистрировались имена, содержащие цифры, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику.

Законопроект, устанавливающий требования к именам детей, прошёл первое чтение в Госдуме. В соответствии с документом, имя российского гражданина не может состоять из цифровых и буквенных обозначений, числительных, аббревиатур и нецензурной лексики.

В пояснительной записке говорится, что документ, в первую очередь, направлен на защиту прав ребёнка на имя, которое не нарушало бы его интересы и не являлось оскорбительным.

— Давая необычное, экзотическое имя своему ребёнку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь, — отмечают авторы инициативы.

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Лилия Шарафутдинова
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