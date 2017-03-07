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Опубликовано 7 марта 2017, 12:57

Overwatch начали использовать для виртуального секса

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OverwatchEU

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Фанаты многопользовательского шутера сообщают о специальных серверах, посетители которых занимаются виртуальным сексом.

Найти специальный сервер можно по его названию. В нём прямо намекают, людям какой ориентации тут рады, а также на какой карте или по какому сценарию будет происходить ролевая игра.

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В Overwatch нашли серверы для виртуального секса

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Самыми популярными серверами стали те, на которых требуется наличие микрофона. Участникам приходится не только изображать сексуальные действия с помощью различных анимаций, но и озвучивать выбранного персонажа.

Студия Blizzard уже сообщила о намерениях бороться с эротическим контентом, который связан с игрой. Возможно, сервера будут закрыты в дальнейшем.

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Сергей Сурепин
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