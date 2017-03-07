Overwatch начали использовать для виртуального секса

Фанаты многопользовательского шутера сообщают о специальных серверах, посетители которых занимаются виртуальным сексом.

Найти специальный сервер можно по его названию. В нём прямо намекают, людям какой ориентации тут рады, а также на какой карте или по какому сценарию будет происходить ролевая игра.

В Overwatch нашли серверы для виртуального секса Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Самыми популярными серверами стали те, на которых требуется наличие микрофона. Участникам приходится не только изображать сексуальные действия с помощью различных анимаций, но и озвучивать выбранного персонажа.