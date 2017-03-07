ООН: КНДР в обход санкций поставляет в Африку оружие, боеприпасы и инструкторов

В ежегодном докладе ООН сообщила, что КНДР с лёгкостью обходит налагаемые санкции при содействии африканских стран, поставляя туда оружие, боеприпасы и военных инструкторов, сообщает Defense News.

В докладе говорится, что Пхеньян, несмотря на санкции, проводит масштабные программы по военному сотрудничеству и поставкам оружия со многими африканскими странами — от Анголы до Уганды.

Так, в августе прошлого года в грузовом судне, направлявшемся в Египет, под грузом железа было обнаружено 30 тысяч выстрелов к гранатомёту. А за месяц до этого по пути в Эритрею был задержан груз с военным оборудованием связи. Стоит заметить, что Эритрея, так же как и Северная Корея, находится под санкциями, но "посылки" из КНДР в эту страну перехватывают не в первый раз.

В докладе говорится, что Африка — континент, с которого реже всего приходят доклады о мониторинге выполнения санкций против Северной Кореи. Так, всего лишь 11 стран из 54 отправляют в ООН свои доклады. Многие эксперты говорят, что исполнение законов в Африке очень слабое и по этой причине КНДР рассматривает африканские страны как "запасной аэродром". Есть даже мнение, что при помощи Африки КНДР попытается снизить свою зависимость от Китая.

Год назад США попытались наложить самые жёсткие санкции на КНДР за последние 20 лет после проведения страной ядерных испытаний. Тогда на африканские страны пытались давить для того, чтобы они прекратили сотрудничество с Пхеньяном, но затея с треском провалилась. Северная Корея до сих пор продолжает тренировать военных специалистов и обеспечивать оружием африканских военных.

Но "самым вопиющим" случаем в ООН назвали то, что Северная Корея поставила пистолеты и другое стрелковое оружие Правительству Конго, которое впоследствии передали президентской охране некоторых стран Центральной Африки. Позже у полицейских в миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике это самое оружие всплыло. И ни Правительство Конго, ни штаб миротворцев в этом районе прокомментировать появление северокорейского оружия не смогли. А там были в том числе штурмовые винтовки и противотанковые мины.

А в соседней Анголе в сентябре прошлого года представители ООН также заметили северокорейских инструкторов. Сообщалось, что они якобы обучали боевым искусствам сотрудников президентской охраны.

Очень возмутил ООН тот факт, что в Уганде — региональном союзнике США — обосновались военные инструкторы из КНДР, которые, в соответствии с заключённым контрактом, будут до 2018 года обучать местных пилотов и техников ВВС. При этом одно предупреждение Уганде за нарушение режима санкций уже вынесли, а в прошлом году власти страны заявили, что прекращают переговоры с КНДР по поводу подготовки полицейских.