PlayStation 5 представят в 2018 году
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Такой информацией о новой консоли компании Sony поделился аналитик компании Macquarie Research Дамиан Тонг.
Также стали известны предполагаемые характеристики устройства. Тонг уверен, что консоль получит железо производительностью более 10 терафлопсов. Сейчас у самой сильной консоли PS4 Pro мощность составляет 4,2 терафлопса, а у будущей Xbox Scorpio будет шесть терафлопсов.
Стали известны характеристики новой PlayStation
Специалист предполагает, что новая консоль будет анонсирована во второй половине 2018 года, а продажи начнутся в 2019 году.
Напомним, компания Microsoft планирует представить свою новую консоль с кодовым названием Project Scorpio уже 12 июня 2017 года на выставке E3.