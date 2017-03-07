PlayStation 5 представят в 2018 году

Такой информацией о новой консоли компании Sony поделился аналитик компании Macquarie Research Дамиан Тонг.

Также стали известны предполагаемые характеристики устройства. Тонг уверен, что консоль получит железо производительностью более 10 терафлопсов. Сейчас у самой сильной консоли PS4 Pro мощность составляет 4,2 терафлопса, а у будущей Xbox Scorpio будет шесть терафлопсов.

Стали известны характеристики новой PlayStation

Специалист предполагает, что новая консоль будет анонсирована во второй половине 2018 года, а продажи начнутся в 2019 году.