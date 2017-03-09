Дорогая, кажется, мы убили детей

Одним из последних случаев стала попытка суицида 13-летнего Вадима. Он решился на этот шаг после того, как отец запретил ему играть в видеоигры. Мальчик был госпитализирован с множественными переломами. Врачам удалось спасти ему жизнь, но в результате падения он повредил позвоночник и останется инвалидом навсегда. Инцидент произошёл 5 февраля 2017 года.

Что послужило причиной запрета, остаётся тайной. Известно, что ребёнок страдает шизофренией. Незадолго до происшествия он был выписан из психиатрической клиники, в которой проходил лечение. Итогом является то, что ребёнок с расстройством психики нуждался в пристальном наблюдении и заботе, которых, по всей видимости, не получил.

В феврале этого же года 19-летний Константин покончил с собой. На месте гибели была найдена предсмертная записка, в которой он признался, что шёл к этому прыжку давно и что это решение было принято осознанно.

Было установлено, что молодой человек размещал на своей странице в социальной сети множество изображений с персонажами любимой игры — Assassin's Creed. Возможно, совершая самоубийство, он пытался повторить "прыжок веры" — прыжок, выполняемый с целью спуститься с большой высоты.

В 2015 году 17-летний Рустам, житель Башкирии, был найден мёртвым после 22 суток, проведённых за игрой в Dota 2. Подросток получил тяжёлую травму ноги и всё свободное время проводил за любимой игрой, вместо того чтобы наблюдаться у врачей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, который образовался после перелома.

Мы никогда не узнаем, что послужило причиной этого несчастья. Но однозначно стоит сделать вывод: заботьтесь о своём здоровье, а тем более о здоровье своих близких.

Действительно ли игры способствовали этим трагическим событиям? Лайф задал этот вопрос профессору психиатрии Березанцеву Андрею Юрьевичу.

Могут ли видеоигры способствовать формированию суицидального поведения?

Первостепенным фактором является социальная среда. Противоречивые формы воспитательной практики у родителей являются следствием внутреннего эмоционального отчуждения и потерей основных жизненных опор. Всё это ведёт к определённым формам дезадаптации. В том числе девиантным формам поведения, иногда суицидальным.

Суицид заключает в себе множество факторов: наследственных, средовых. Если бы этого фактора — видеоигр — не было, трудно сказать, изменилось бы что-нибудь или нет

Видеоигры, безусловно, могут быть одним из таких факторов, поскольку вызывают зависимость. Они совмещают элементы реальности, что затрудняет приспособление ребёнка или подростка к обществу — его социализацию. Реальная социальная матрица подменяется виртуальной. Вследствие этого ребёнок чувствует себя некомфортно в реальной социальной среде, особенно когда сталкивается с трудностями.

Ребёнок прячется в виртуальном мире. Это может формировать некоторые формы девиантного поведения, в том числе и суицидальные. Нарушение социальной адаптации, отсутствие друзей в реальной жизни — всё это звенья одной цепи.

Игра — попытка найти выход из безнадёжной субъективной ситуации, в которой подросток может оказаться

Что должны делать родители, чтобы их дети не терялись в виртуальных мирах?

Традиционные рекомендации — заниматься надо детьми. А не подсовывать им гаджеты, чтобы они вели себя спокойно и не действовали на нервы. Когда вы опомнитесь, может быть поздно. Поэтому нужно разговаривать, читать с ними книжки, общаться и всячески способствовать социализации ребёнка. В первую очередь родитель должен выполнять свои воспитательные функции.

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Не стоит сваливать всю вину на видеоигры. Лучше подумайте над своим поведением. Обнимите своего ребёнка, сходите с ним в парк, купите ему мороженое и просто спросите: "Как у тебя дела?" Ему это действительно нужно. Хватит играть в родителей, будьте ими.