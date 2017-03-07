Арбенина планирует выпустить книгу и новый альбом к 25-летию "Ночных снайперов"

Диана Арбенина заявила в интервью Лайфу, что планирует записать новый альбом и написать книгу к 25-летию группы "Ночные снайперы".

— Ждите от нас новых песен. Мерило каждого артиста — новый материал. Когда человек топчется и постоянно возвращается к прошлому и на нём паразитирует, на этом он для меня заканчивается как артист. Не вижу смысла выходить на сцену и петь песни, которые пелись 20 лет назад. Хочу записать новый альбом и выпустить книгу в конце этого года, — рассказала лидер рок-группы.

Также Арбенина сообщила, что продлила сбор средств с помощью краудфандинга на создание народной студии звукозаписи до 1 апреля.

— Надо собрать много денег. Построить студию — большое дело. Мы уже построили коробку — двухэтажную махину. Я теперь понимаю, насколько глобально то, что мы замутили, и я всё сильнее хочу этим заниматься. Это всё не зря, и я не сдамся. Я хочу помогать молодым и буду. Я на сцене уже почти 25 лет и понимаю, что могу дать и чему научить молодых музыкантов, — считает она.