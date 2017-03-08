Автор симулятора выживания DayZ отменил новую игру
Кадр видео “ION Official Teaser Trailer”. Скриншот © L!FE
Создатель симулятора выживания в зомби-апокалипсисе DayZ Дин Холл сообщил о приостановке работ над новым проектом.
Следующая игра Дина Холла получила название ION и была представлена ещё на выставке E3 2015 году. Её собирались выпустить на PC и Xbox One, но с момента анонса новостей о проекте не появилось.
Разработкой ION Холл занимался совместно со своей студией RocketWerkz и компанией Improbable. За год работы они создали прототип, но с тех пор проект так и не получил развития.
Автор DayZ больше не занимается разработкой новой игры
Скриншот © L!FE
В интервью Eurogamer Холл рассказал, что в данный момент над ION не работает ни одна из команд разработчиков. Игра была заброшена компаниями примерно со второй половины 2016 года. Дин не уточнил причину произошедшего и не сказал, есть ли шанс, что ION когда-нибудь всё же увидит свет.