Автор симулятора выживания DayZ отменил новую игру

Создатель симулятора выживания в зомби-апокалипсисе DayZ Дин Холл сообщил о приостановке работ над новым проектом.

Следующая игра Дина Холла получила название ION и была представлена ещё на выставке E3 2015 году. Её собирались выпустить на PC и Xbox One, но с момента анонса новостей о проекте не появилось.

Разработкой ION Холл занимался совместно со своей студией RocketWerkz и компанией Improbable. За год работы они создали прототип, но с тех пор проект так и не получил развития.

Автор DayZ больше не занимается разработкой новой игры Скриншот © L!FE