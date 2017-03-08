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Опубликовано 8 марта 2017, 07:49

Автор симулятора выживания DayZ отменил новую игру

Кадр видео &ldquo;ION Official Teaser Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “ION Official Teaser Trailer”. Скриншот © L!FE

Создатель симулятора выживания в зомби-апокалипсисе DayZ Дин Холл сообщил о приостановке работ над новым проектом.

Следующая игра Дина Холла получила название ION и была представлена ещё на выставке E3 2015 году. Её собирались выпустить на PC и Xbox One, но с момента анонса новостей о проекте не появилось.

Разработкой ION Холл занимался совместно со своей студией RocketWerkz и компанией Improbable. За год работы они создали прототип, но с тех пор проект так и не получил развития.

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Автор DayZ больше не занимается разработкой новой игры

Скриншот © L!FE

В интервью Eurogamer Холл рассказал, что в данный момент над ION не работает ни одна из команд разработчиков. Игра была заброшена компаниями примерно со второй половины 2016 года. Дин не уточнил причину произошедшего и не сказал, есть ли шанс, что ION когда-нибудь всё же увидит свет.

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Станислав Погорский
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