Гоночная игра GRID Autosport выйдет на мобильных устройствах
Компания, создавшая гоночную игру GRID Autosport, объявила о разработке версии для мобильных платформ.
Издатель Feral Interactive и компания Codemasters сообщили, что GRID Autosport вскоре появится на планшетах и смартфонах. Пока речь идёт только об устройствах на платформе iOS.
Гонку GRID Autosport адаптируют для iPad и iPhone
Оригинальная игра вышла на PC, PS3 и Xbox 360 ещё в 2014 году. Feral Interactive, занимающийся её адаптацией для мобильных устройств, ранее работал над портированием стратегии Rome: Total War и гонок Colin McRae Rally и F1 2016.
Когда именно GRID Autosport выйдет на iOS-устройствах и планируется ли версия для Android, не сообщается.