Гоночная игра GRID Autosport выйдет на мобильных устройствах

Издатель Feral Interactive и компания Codemasters сообщили , что GRID Autosport вскоре появится на планшетах и смартфонах. Пока речь идёт только об устройствах на платформе iOS.

Оригинальная игра вышла на PC, PS3 и Xbox 360 ещё в 2014 году. Feral Interactive, занимающийся её адаптацией для мобильных устройств, ранее работал над портированием стратегии Rome: Total War и гонок Colin McRae Rally и F1 2016.

Когда именно GRID Autosport выйдет на iOS-устройствах и планируется ли версия для Android, не сообщается.