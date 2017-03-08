Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2017, 07:12

Гоночная игра GRID Autosport выйдет на мобильных устройствах

Кадр видео &ldquo;youtube.com/StopGame.Ru&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/StopGame.Ru”. Скриншот © L!FE

Компания, создавшая гоночную игру GRID Autosport, объявила о разработке версии для мобильных платформ.

Издатель Feral Interactive и компания Codemasters сообщили, что GRID Autosport вскоре появится на планшетах и смартфонах. Пока речь идёт только об устройствах на платформе iOS.

image

Гонку GRID Autosport адаптируют для iPad и iPhone

Кадр видео “youtube.com/StopGame.Ru”. Скриншот © L!FE

Оригинальная игра вышла на PC, PS3 и Xbox 360 ещё в 2014 году. Feral Interactive, занимающийся её адаптацией для мобильных устройств, ранее работал над портированием стратегии Rome: Total War и гонок Colin McRae Rally и F1 2016.

Когда именно GRID Autosport выйдет на iOS-устройствах и планируется ли версия для Android, не сообщается.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar