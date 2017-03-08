Стример проходит Dark Souls 3 на контроллерах-барабанах

Игроки со всего мира давно соревнуются, выдумывая и исполняя самые нелепые варианты прохождения игр серии Dark Souls. Эта франшиза массово считается сложной сама по себе, однако некоторые геймеры находят способ усложнить себе задачу ещё в несколько раз.

Пользователь Twitch под ником TheSuperScrubs решил пройти Dark Souls 3, вооружившись контроллерами-бонго. Изначально они предназначались для ритм-игры Donkey Kong Jungle Beat, но стример переназначил "кнопки" контроллера для других целей.