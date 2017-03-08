Стример проходит Dark Souls 3 на контроллерах-барабанах
Один из стримеров решил привлечь внимание зрителей особым испытанием: он начал проходить экшен Dark Souls 3, используя самые неподходящие контроллеры.
Игроки со всего мира давно соревнуются, выдумывая и исполняя самые нелепые варианты прохождения игр серии Dark Souls. Эта франшиза массово считается сложной сама по себе, однако некоторые геймеры находят способ усложнить себе задачу ещё в несколько раз.
Пользователь Twitch под ником TheSuperScrubs решил пройти Dark Souls 3, вооружившись контроллерами-бонго. Изначально они предназначались для ритм-игры Donkey Kong Jungle Beat, но стример переназначил "кнопки" контроллера для других целей.
Стример проходит Dark Souls 3, используя контроллеры-барабаны
5 марта TheSuperScrubs убил одного из начальных боссов игры, Хранителей Бездны. На это у него ушло всего около 10 попыток. Сейчас геймер продолжает своё прохождение, а каждую трансляцию сопровождает суммарный счётчик смертей.
На данный момент персонаж стримера, управляемый необычным способом, успел умереть 70 раз. По меркам Dark Souls это довольно немного.