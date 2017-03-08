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Регион
Опубликовано 8 марта 2017, 08:03

Стример проходит Dark Souls 3 на контроллерах-барабанах

Один из стримеров решил привлечь внимание зрителей особым испытанием: он начал проходить экшен Dark Souls 3, используя самые неподходящие контроллеры.

Кадр видео &ldquo;youtube.com/Журнал "Игромания"&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “youtube.com/Журнал "Игромания"”. Скриншот © L!FE

Игроки со всего мира давно соревнуются, выдумывая и исполняя самые нелепые варианты прохождения игр серии Dark Souls. Эта франшиза массово считается сложной сама по себе, однако некоторые геймеры находят способ усложнить себе задачу ещё в несколько раз.

Пользователь Twitch под ником TheSuperScrubs решил пройти Dark Souls 3, вооружившись контроллерами-бонго. Изначально они предназначались для ритм-игры Donkey Kong Jungle Beat, но стример переназначил "кнопки" контроллера для других целей.

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Стример проходит Dark Souls 3, используя контроллеры-барабаны

Кадр видео “youtube.com/Журнал "Игромания"”. Скриншот © L!FE

5 марта TheSuperScrubs убил одного из начальных боссов игры, Хранителей Бездны. На это у него ушло всего около 10 попыток. Сейчас геймер продолжает своё прохождение, а каждую трансляцию сопровождает суммарный счётчик смертей.

На данный момент персонаж стримера, управляемый необычным способом, успел умереть 70 раз. По меркам Dark Souls это довольно немного.

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Станислав Погорский
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