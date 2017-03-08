Сервис GOG начал крупную распродажу видеоигр

Цифровой сервис GOG запустил сезонную распродажу , в которой приняли участие более 500 игр. Скидки на некоторые из них достигают внушительных 90%.

Один из самых популярных товаров сервиса, цифровая копия ролевой игры The Witcher 3, сейчас продаётся на 40% дешевле обычного — всего 899 рублей за издание со всеми дополнениями. Также многих заинтересуют цены на Starbound (199 рублей), Tyranny (789 рублей), Shadow Tactics (719 рублей) и Brad (89 рублей). Помимо них скидки получили сотни других игр.

Сервис GOG известен своей политикой продавать игры без привязки к онлайн-сервисам или аккаунтам: однажды приобретённую копию после загрузки можно использовать без дополнительных программ-клиентов издателя и активации через Интернет.