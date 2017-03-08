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Опубликовано 8 марта 2017, 08:51

Сервис GOG начал крупную распродажу видеоигр

Коллаж. Фото: &copy; скриншот страницы GOG.COM

Коллаж. Фото: © скриншот страницы GOG.COM

Сервис GOG, занимающийся продажей PC-версий игр различных издателей, начал крупную весеннюю распродажу.

Цифровой сервис GOG запустил сезонную распродажу, в которой приняли участие более 500 игр. Скидки на некоторые из них достигают внушительных 90%.

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Цифровой магазин игр GOG начал масштабную весеннюю распродажу

Коллаж. Фото: © скриншот GOG.COM

Один из самых популярных товаров сервиса, цифровая копия ролевой игры The Witcher 3, сейчас продаётся на 40% дешевле обычного — всего 899 рублей за издание со всеми дополнениями. Также многих заинтересуют цены на Starbound (199 рублей), Tyranny (789 рублей), Shadow Tactics (719 рублей) и Brad (89 рублей). Помимо них скидки получили сотни других игр.

Сервис GOG известен своей политикой продавать игры без привязки к онлайн-сервисам или аккаунтам: однажды приобретённую копию после загрузки можно использовать без дополнительных программ-клиентов издателя и активации через Интернет.

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Станислав Погорский
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