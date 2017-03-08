Игры для прекрасной половины человечества

Life Is Strange

Жизнь вообще странная штука. Вот ты только играла с куклами, закончила школу, защитила диплом, выскочила замуж, стала матерью четырёх детей, пятый уже на подходе. И годы уже берут своё.

Но что если бы у вас была возможность вернуться во времени и что-нибудь изменить? Прожить свою жизнь заново? У героини игры Life is strange такая возможность есть. К сожалению, воспринимать её приключение можно лишь как фантазию. Но даже пофантазировать на эту тему безумно приятно.

Мужчине на заметку: если ваша женщина мечтает повернуть проведённое время вспять, время задуматься над своими поступками. Хотя она может желать прожить жизнь заново именно с вами.

The Sims

Серия игр Sims — идеальный тренажёр для женщины. В этой игре она может проецировать все свои самые заветные фантазии о семейной жизни. Игроку предстоит руководить виртуальными людьми — симами. Эти человечки исполнят все ваши мыслимые и немыслимые капризы.

Наверное, самым верным решением будет сравнить симов с детьми. Вы должны заботиться о них как о родных чадах. Обустроить их жилище и позволить им размножаться. Прямо как с настоящими детьми. Вы растите их, обеспечиваете, а потом они покидают ваше гнёздышко и всё так же продолжают тянуть из вас соки.

Sims — отличная проверка на готовность ко взрослой жизни. Возможность отрепетировать тот самый сценарий, который писался вами всю жизнь.

Мужчине на заметку: если вы готовы узаконить отношения с вашей возлюбленной, посадите её поиграть в Sims. Если она с крахом провалит все испытания игры, а симы будут умирать один за другим — вам стоит задуматься о своём выборе.

Devil May Cry 4

Главный герой серии Devil May Cry Данте — настоящий прототип принца на белом коне. Волосы белоснежного цвета, накачанный торс и идеальная улыбка. Он настоящая опора — тем более, крошит демонов направо и налево. Но не стоит создавать из него идеальный прообраз вашего будущего жениха. В реальной жизни всё совсем не так.

Реальность сурова: в ней любой принц на белом коне превращается в размазанного Василия на "шестерке", дай бог. Накачанный торс заменяет пивное брюшко, а белоснежная улыбка желтеет на глазах. Но главное, что стоит помнить, — демонов на самом деле нет.

Мужчине на заметку: если ваша девушка засматривается на смазливых мальчиков из видеоигр, это повод задуматься.

Need for Speed

Как известно, женщина за рулём — к беде. По статистике, женщины попадают в аварии намного чаще чем мужчины. Просто представьте, сколько несчастных случаев можно было бы избежать, если бы женщины садились только за виртуальный руль?

Но если в вашем мозгу взыграла жажда скорости, подумайте ещё раз. Может, стоит рассмотреть более безопасные средства передвижения: велосипед, ролики или на крайний случай лонгборд.

Мужчине на заметку: если ваша женщина клянчит у вас ключи от нового "мерседеса", подарите ей велосипед, это поможет сократить количество несчастий на дорогах.

Постскриптум

На самом деле прекрасной половине человечества не нужны видеоигры, чтобы быть желанной. Оставьте виртуальные развлечения мужчинам. У вас и в реальности много радостей.