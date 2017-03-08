Авторы Quake Champions набирают игроков для бета-теста
Фанатов культовой игры ждёт приятная новость: записаться на закрытое бета-тестирование сейчас могут все желающие.
Студия id Software и издатель Bethesda объявили о начале записи на закрытое бета-тестирование Quake Champions. Вместе с этим авторы показали новый игровой процесс продолжения культового шутера.
Также разработчики заявили, что уже в ближайшее время нам покажут ещё два трейлера. Первый будет посвящён одному из персонажей игры Nyx, а второй — арене "Кровавый ковенант".
Культовая игра Quake возвращается
Дата выхода Quake Champions остаётся неизвестной. Игра выйдет только на ПК.