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Опубликовано 8 марта 2017, 09:37

Авторы Quake Champions набирают игроков для бета-теста

Обложка видео &copy;&nbsp;youtube.com/Bethesda Softworks Russia

Обложка видео © youtube.com/Bethesda Softworks Russia

Фанатов культовой игры ждёт приятная новость: записаться на закрытое бета-тестирование сейчас могут все желающие.

Студия id Software и издатель Bethesda объявили о начале записи на закрытое бета-тестирование Quake Champions. Вместе с этим авторы показали новый игровой процесс продолжения культового шутера.

Также разработчики заявили, что уже в ближайшее время нам покажут ещё два трейлера. Первый будет посвящён одному из персонажей игры Nyx, а второй — арене "Кровавый ковенант".

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Культовая игра Quake возвращается

Обложка видео © youtube.com/Bethesda Softworks Russia

Дата выхода Quake Champions остаётся неизвестной. Игра выйдет только на ПК.

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Сергей Сурепин
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