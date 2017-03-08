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Опубликовано 8 марта 2017, 15:35

Авторы Uncharted собираются закрыть серию

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/Santosx07

Скрин из видео © youtube.com/Santosx07

Последней игрой серии от известной студии станет спин-офф Uncharted: The Lost Legacy.

Студия Naughty Dog на выставке PlayStation Experience 2016 анонсировала Uncharted: The Lost Legacy. Разработчики позиционируют спин-офф как самостоятельную игру. Теперь стало известно, что она станет последним проектом этой серии.

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Naughty Dog откажется от Uncharted

Скрин из видео © youtube.com/Santosx07

По словам одного из руководителей студии Эвана Уэллса, Naughty Dog вряд ли когда-либо вернётся к Uncharted после выхода The Lost Legacy. Связано это в первую очередь с тем, что разработчики полностью погружены в процесс создания продолжения The Last of Us.

Выход Uncharted: The Lost Legacy ожидается в этом году на PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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