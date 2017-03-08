Авторы Uncharted собираются закрыть серию

Студия Naughty Dog на выставке PlayStation Experience 2016 анонсировала Uncharted: The Lost Legacy. Разработчики позиционируют спин-офф как самостоятельную игру. Теперь стало известно, что она станет последним проектом этой серии.

По словам одного из руководителей студии Эвана Уэллса, Naughty Dog вряд ли когда-либо вернётся к Uncharted после выхода The Lost Legacy. Связано это в первую очередь с тем, что разработчики полностью погружены в процесс создания продолжения The Last of Us.