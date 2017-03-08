Авторы Uncharted собираются закрыть серию
Последней игрой серии от известной студии станет спин-офф Uncharted: The Lost Legacy.
Студия Naughty Dog на выставке PlayStation Experience 2016 анонсировала Uncharted: The Lost Legacy. Разработчики позиционируют спин-офф как самостоятельную игру. Теперь стало известно, что она станет последним проектом этой серии.
Naughty Dog откажется от Uncharted
По словам одного из руководителей студии Эвана Уэллса, Naughty Dog вряд ли когда-либо вернётся к Uncharted после выхода The Lost Legacy. Связано это в первую очередь с тем, что разработчики полностью погружены в процесс создания продолжения The Last of Us.
Выход Uncharted: The Lost Legacy ожидается в этом году на PlayStation 4.