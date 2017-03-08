ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 марта 2017, 15:21

США наказали ZTE за торговлю с Ираном и Северной Кореей

Фото: &copy; CHINE NOUVELLE/SIPA/EAST NEWS

Фото: © CHINE NOUVELLE/SIPA/EAST NEWS

Теперь компании предстоит выплатить штраф за возможность вновь использовать технологии и ПО из Америки.

Скромные сделки с Ираном и Северной Кореей привели ZTE к штрафу в $892 млн, который будет выплачен властям США. Компания около шести лет вела торговлю со странами в обход торгового эмбарго, запрещающего третьим лицам продавать враждебным государствам американские технологии.

image

Заработав на запретной торговле менее 50 млн, ZTE отдаст властям США более $1 млрд

Фото: © CHINE NOUVELLE/SIPA/EAST NEWS

Изначально компания полностью лишилась доступа к американским технологиям, что ставило под угрозу её полноценную работу. Затем представители Министерства торговли США пошли на послабление в виде временного снятия запрета, но и этого ZTE было недостаточно. 7 марта компании удалось достигнуть полного снятия ограничений в обмен на выплату $892 млн, а повторное нарушение приведёт к $300 млн штрафу — вторая часть денег также заморожена на счетах ZTE в США и будет удерживаться там ближайшие семь лет.

BannerImage
Арсений Мирный
  • Новости
  • Китай
  • КНДР (Северная Корея)
  • Иран
  • Санкции против России
  • США
  • zte
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar