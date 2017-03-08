США наказали ZTE за торговлю с Ираном и Северной Кореей

Скромные сделки с Ираном и Северной Кореей привели ZTE к штрафу в $892 млн, который будет выплачен властям США. Компания около шести лет вела торговлю со странами в обход торгового эмбарго, запрещающего третьим лицам продавать враждебным государствам американские технологии.

Изначально компания полностью лишилась доступа к американским технологиям, что ставило под угрозу её полноценную работу. Затем представители Министерства торговли США пошли на послабление в виде временного снятия запрета, но и этого ZTE было недостаточно. 7 марта компании удалось достигнуть полного снятия ограничений в обмен на выплату $892 млн, а повторное нарушение приведёт к $300 млн штрафу — вторая часть денег также заморожена на счетах ZTE в США и будет удерживаться там ближайшие семь лет.