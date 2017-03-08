Пхеньян заявил, что Ким Чон Нам умер не от яда, а от сердечного приступа
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Власти Северной Кореи прокомментировали ситуацию, которая разворачивается вокруг гибели в аэропорту Куала-Лумпур Ким Чон Нама — сводного брата нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына. В Пхеньяне заявили, что скончался на самом деле гражданин республики под именем Ким Чхоль, а причиной смерти могло стать совсем не отравление.
— 13 февраля сего года в Малайзии гражданин нашей республики Ким Чхоль, обладающий дипломатическим паспортом, упал в шоке перед посадкой на самолёт и скончался по пути в больницу, — говорится в пресс-релизе Посольства КНДР в Москве.
Также в посольстве сообщили, что скончавшийся долгое время страдал болезнью сердца. При нём даже нашли соответствующие лекарства. КНДР отрицает, что к гибели "Ким Чхоля" причастны другие граждане Северной Кореи.
— В начале малайзийская сторона, поднимая шумиху о "закулисных махинации КНДР", незаконно арестовала Ли Зен Чхола как зачинщика данного события. А освобождение его говорит, что наши граждане не причастны к данному делу, — подчеркнули в посольстве.
Ранее власти Малайзии заявили, что на коже погибшего были найдены следы нервно-паралитического вещества VX. Южная Корея изначально утверждала, что погибшим был Ким Чон Нам и обвиняла Пхеньян в причастности к его убийству.