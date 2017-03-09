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Опубликовано 9 марта 2017, 07:14

Авторы The Division выпустят два бесплатных дополнения

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/TheDivisionGame

Фото: © facebook.com/TheDivisionGame

Разработчики Tom Clancy’s The Division решили порадовать фанатов бесплатными дополнениями. Они выйдут в течение года.

Креативный директор проекта Джулиан Джерити рассказал, что студия хочет привлечь новых игроков во время празднования первого года существования игры.

В связи с этим в течение следующих 12 месяцев Ubisoft выпустит два бесплатных дополнения к Tom Clancy’s The Division.

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Два дополнения к The Division станут бесплатными

Фото: © facebook.com/TheDivisionGame

Первое дополнение выйдет примерно летом 2017 года. Все подробности разработчики озвучат позже.

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Сергей Сурепин
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