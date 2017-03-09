Авторы The Division выпустят два бесплатных дополнения

Разработчики Tom Clancy’s The Division решили порадовать фанатов бесплатными дополнениями. Они выйдут в течение года.

Креативный директор проекта Джулиан Джерити рассказал, что студия хочет привлечь новых игроков во время празднования первого года существования игры.

В связи с этим в течение следующих 12 месяцев Ubisoft выпустит два бесплатных дополнения к Tom Clancy’s The Division.

Два дополнения к The Division станут бесплатными Фото: © facebook.com/TheDivisionGame