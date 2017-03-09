Анонсирована игра в стиле операционной системы

Разработчик Эндрю Морриша создал специально для Adult Swim Games новую игру. Внешне она напоминает операционную систему.

Kingsway представляет собой ролевую игру для ПК. Её ключевая особенность — внешний вид. Проект похож на операционную систему, где всплывающие окна — монстры, папки с файлами — инвентарь главного героя, а электронные письма — квесты.

Представлена ролевая игра, которая напоминает операционную систему Скриншот © L!FE

В основе Kingsway лежит простая операционная система Windows, в которой игроку предстоит путешествовать по миру через окно World Navigator и убивать монстров, которые будут всплывать на рабочем столе. Основная задача — предотвращение уничтожения Солнца.