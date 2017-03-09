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Опубликовано 9 марта 2017, 06:44

Анонсирована игра в стиле операционной системы

Кадр видео &ldquo;Kingsway Announcement | Adult Swim Games&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Kingsway Announcement | Adult Swim Games”. Скриншот © L!FE

Разработчик Эндрю Морриша создал специально для Adult Swim Games новую игру. Внешне она напоминает операционную систему.

Kingsway представляет собой ролевую игру для ПК. Её ключевая особенность — внешний вид. Проект похож на операционную систему, где всплывающие окна — монстры, папки с файлами — инвентарь главного героя, а электронные письма — квесты.

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Представлена ролевая игра, которая напоминает операционную систему

Скриншот © L!FE

В основе Kingsway лежит простая операционная система Windows, в которой игроку предстоит путешествовать по миру через окно World Navigator и убивать монстров, которые будут всплывать на рабочем столе. Основная задача — предотвращение уничтожения Солнца.

Выход Kingsway запланирован на 2017 год. Игра выйдет только на ПК.

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Сергей Сурепин
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