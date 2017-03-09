Анонсирована игра в стиле операционной системы
Кадр видео “Kingsway Announcement | Adult Swim Games”. Скриншот © L!FE
Разработчик Эндрю Морриша создал специально для Adult Swim Games новую игру. Внешне она напоминает операционную систему.
Kingsway представляет собой ролевую игру для ПК. Её ключевая особенность — внешний вид. Проект похож на операционную систему, где всплывающие окна — монстры, папки с файлами — инвентарь главного героя, а электронные письма — квесты.
Представлена ролевая игра, которая напоминает операционную систему
Скриншот © L!FE
В основе Kingsway лежит простая операционная система Windows, в которой игроку предстоит путешествовать по миру через окно World Navigator и убивать монстров, которые будут всплывать на рабочем столе. Основная задача — предотвращение уничтожения Солнца.
Выход Kingsway запланирован на 2017 год. Игра выйдет только на ПК.