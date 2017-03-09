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Опубликовано 9 марта 2017, 05:32

Шутер Call of Duty: Modern Warfare Remastered получит платное дополнение

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/CallofDuty4ModernWarfareRemastered

Фото: © facebook.com/CallofDuty4ModernWarfareRemastered

Компания Activision объявила о выходе следующего дополнения к улучшенной версии Call of Duty: Modern Warfare.

В состав дополнения Variety Map Pack войдут четыре карты из одноимённого дополнения к оригинальной игре 2007 года. Стоимость набора составит 15 долларов.

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К Call of Duty: Modern Warfare Remastered анонсировано новое дополнение

Фото: © facebook.com/CallofDuty4ModernWarfareRemastered

Дополнение будет включать локации Broadcast, Chinatown, Creek и Killhouse, а также 10 редких внутриигровых наборов с косметическими изменениями, среди которых есть скины для оружия.

Дополнение Variety Map Pack выйдет 12 марта на PlayStation 4. Дата выхода на ПК и Xbox One не сообщается.

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Сергей Сурепин
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