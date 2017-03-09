Шутер Call of Duty: Modern Warfare Remastered получит платное дополнение

Компания Activision объявила о выходе следующего дополнения к улучшенной версии Call of Duty: Modern Warfare.

В состав дополнения Variety Map Pack войдут четыре карты из одноимённого дополнения к оригинальной игре 2007 года. Стоимость набора составит 15 долларов.

К Call of Duty: Modern Warfare Remastered анонсировано новое дополнение Фото: © facebook.com/CallofDuty4ModernWarfareRemastered

Дополнение будет включать локации Broadcast, Chinatown, Creek и Killhouse, а также 10 редких внутриигровых наборов с косметическими изменениями, среди которых есть скины для оружия.