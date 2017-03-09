Шутер Call of Duty: Modern Warfare Remastered получит платное дополнение
Компания Activision объявила о выходе следующего дополнения к улучшенной версии Call of Duty: Modern Warfare.
В состав дополнения Variety Map Pack войдут четыре карты из одноимённого дополнения к оригинальной игре 2007 года. Стоимость набора составит 15 долларов.
К Call of Duty: Modern Warfare Remastered анонсировано новое дополнение
Фото: © facebook.com/CallofDuty4ModernWarfareRemastered
Дополнение будет включать локации Broadcast, Chinatown, Creek и Killhouse, а также 10 редких внутриигровых наборов с косметическими изменениями, среди которых есть скины для оружия.
Дополнение Variety Map Pack выйдет 12 марта на PlayStation 4. Дата выхода на ПК и Xbox One не сообщается.