Ну и как теперь увольнять Луиса Энрике? "Барселона" — "ПСЖ" — 6:1

Каталонский суперклуб сделал то, что не удавалось никому в истории футбола, — прошёл в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после гостевого поражения 0:4. При том что за две минуты до конца основного времени ответной игры команда Луиса Энрике вела всего 3:1 и нуждалась минимум в трёх забитых мячах.

После поражения 0:4 в Париже главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил о том, что по окончании сезона покинет свой пост. Что ж, теперь клубному руководству нужно всерьёз задуматься о том, стоит ли? Ведь такие уникальные победы, безусловно, — плод тренерской мысли. И весьма символично, что автором решающего гола на пятой (!) добавленной минуте стал выпущенный Луисом Энрике на замену во втором тайме Серджи Роберто.

BARÇA'S WINNU

TO GOAL BY SERGI ROBERTO!! THE GREATEST TEAM IN THE WORLD pic.twitter.com/EObU8JfQ04 — Visca Barça ❤️ (@VlSCABARCA) 8 марта 2017 г.

Ощущение возможности чуда возникло ещё в первом тайме, когда "ПСЖ", изменив своей атакующей стихии, трусливо прижался к своим воротам и сделал ставку на игру на отбой. По большому счёту "Барселона" не создавала ничего особенного, но постоянное давление на ворота заставляло гостей ошибаться самих. И весьма логично, что на перерыв команды ушли при счёте 2:0 после нелепого гола в свои ворота Левена Кюрзава.

Тем не менее "ПСЖ" не сломался. Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери растормошил подопечных — и во втором тайме они начали огрызаться. Даже пропустив с пенальти от Лионеля Месси, парижане нашли в себе силы пробить в штангу, а вскоре забить, казалось, нокаутирующий гол — отличился Эдинсон Кавани.

С этого момента игра перешла в спокойное русло, но только не для Луиса Энрике. Испанец носился по бровке, пытался гнать подопечных вперёд, заряжал уверенностью в том, что и за оставшееся время реально забить трижды (счёт 5:1 "Барселону" не устраивал, так как в гостях было сухое поражение с такой же разницей). На невероятный финальный штурм "Барселону" настроил Неймар, забивший красивейший гол со штрафного. Шла 88-я минута...

Neymar is my idol

Neymar is my God pic.twitter.com/u3DhKAth1v — Ryuto (@njryu11) 8 марта 2017 г.

Ну а в добавленное арбитром время случилось то, что уже было именно на этом стадионе — каталонском "Камп Ноу" — в финале Лиги чемпионов 1999 года. Тогда, напомним, "Манчестер Юнайтед", уступая "Баварии" 0:1, сумел забить в компенсированные минуты дважды и взять титул.

Чудеса в футболе случаются. Теперь мы знаем это точно. После нынешнего "Барселону" уже будет очень сложно остановить. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате Испании, где каталонцы тихой сапой отыграли огромное отставание от "Реала" и вышли на первое место (пока по набранным очкам). Ну и как после всего этого увольнять Луиса Энрике?

Фото: AP/EAST NEWS

Лига чемпионов. Ответный матч. 1/8 финала Барселона — Пари Сен-Жермен — 6:1 (2:0) Голы: Суарес, 3 (1:0). Кюрзава, 40 (2:0, автогол). Месси, 50 (3:0, пенальти). Кавани, 62 (3:1). Неймар, 88 (4:1, штрафной). Неймар, 90+1 (5:1, пенальти). Серхи Роберто, 90+5 (6:1). Первый матч — 0:4.