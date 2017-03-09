Ну и как теперь увольнять Луиса Энрике? "Барселона" — "ПСЖ" — 6:1
Фото: AP/EAST NEWS
Каталонский суперклуб сделал то, что не удавалось никому в истории футбола, — прошёл в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после гостевого поражения 0:4. При том что за две минуты до конца основного времени ответной игры команда Луиса Энрике вела всего 3:1 и нуждалась минимум в трёх забитых мячах.
После поражения 0:4 в Париже главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил о том, что по окончании сезона покинет свой пост. Что ж, теперь клубному руководству нужно всерьёз задуматься о том, стоит ли?
Ведь такие уникальные победы, безусловно, — плод тренерской мысли. И весьма символично, что автором решающего гола на пятой (!) добавленной минуте стал выпущенный Луисом Энрике на замену во втором тайме Серджи Роберто.
BARÇA'S WINNU— Visca Barça ❤️ (@VlSCABARCA) 8 марта 2017 г.
TO GOAL BY SERGI ROBERTO!! THE GREATEST TEAM IN THE WORLD pic.twitter.com/EObU8JfQ04
Ощущение возможности чуда возникло ещё в первом тайме, когда "ПСЖ", изменив своей атакующей стихии, трусливо прижался к своим воротам и сделал ставку на игру на отбой. По большому счёту "Барселона" не создавала ничего особенного, но постоянное давление на ворота заставляло гостей ошибаться самих. И весьма логично, что на перерыв команды ушли при счёте 2:0 после нелепого гола в свои ворота Левена Кюрзава.
El taco de Iniesta que provoca el error de Kurzawa. @FCBarcelona 2-0 (0-4) @PSG_inside pic.twitter.com/pX4SxP4Cxf— Roberto Bonafont (@RobertoBonafont) 8 марта 2017 г.
Тем не менее "ПСЖ" не сломался. Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери растормошил подопечных — и во втором тайме они начали огрызаться. Даже пропустив с пенальти от Лионеля Месси, парижане нашли в себе силы пробить в штангу, а вскоре забить, казалось, нокаутирующий гол — отличился Эдинсон Кавани.
Great finish Cavani. #BarcaPSG pic.twitter.com/IsKrdRIYlj— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 8 марта 2017 г.
С этого момента игра перешла в спокойное русло, но только не для Луиса Энрике. Испанец носился по бровке, пытался гнать подопечных вперёд, заряжал уверенностью в том, что и за оставшееся время реально забить трижды (счёт 5:1 "Барселону" не устраивал, так как в гостях было сухое поражение с такой же разницей).
На невероятный финальный штурм "Барселону" настроил Неймар, забивший красивейший гол со штрафного. Шла 88-я минута...
Neymar is my idol— Ryuto (@njryu11) 8 марта 2017 г.
Neymar is my God pic.twitter.com/u3DhKAth1v
Ну а в добавленное арбитром время случилось то, что уже было именно на этом стадионе — каталонском "Камп Ноу" — в финале Лиги чемпионов 1999 года. Тогда, напомним, "Манчестер Юнайтед", уступая "Баварии" 0:1, сумел забить в компенсированные минуты дважды и взять титул.
Чудеса в футболе случаются. Теперь мы знаем это точно.
После нынешнего "Барселону" уже будет очень сложно остановить. И в Лиге чемпионов, и в чемпионате Испании, где каталонцы тихой сапой отыграли огромное отставание от "Реала" и вышли на первое место (пока по набранным очкам).
Ну и как после всего этого увольнять Луиса Энрике?
Фото: AP/EAST NEWS
Лига чемпионов. Ответный матч. 1/8 финала
Барселона — Пари Сен-Жермен — 6:1 (2:0)
Голы: Суарес, 3 (1:0). Кюрзава, 40 (2:0, автогол). Месси, 50 (3:0, пенальти). Кавани, 62 (3:1). Неймар, 88 (4:1, штрафной). Неймар, 90+1 (5:1, пенальти). Серхи Роберто, 90+5 (6:1).
Первый матч — 0:4.
Определились четыре четвертьфиналиста ЛЧ-2016/17: "Барселона", "Боруссия" (Д), "Реал" и "Бавария".
Оставшиеся матчи 1/8 финала: "Ювентус" — "Порту" (первая игра — 2:0), "Монако" — "Манчестер Сити" (3:5), "Атлетико" — "Байер" (4:2), "Лестер" — "Севилья" (1:2).