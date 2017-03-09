"Барселона" первой в истории вышла в следующий этап ЛЧ УЕФА, отыгравшись с 0:4

Клубу из Каталонии удалось повторить подвиг, который в прошлом в европейских клубных турнирах совершали всего три команды.

Испанская "Барселона" стала первой командой в истории, которая сумела пробиться в следующий этап Лиги чемпионов УЕФА после поражения в первом матче со счётом 0:4.

Barcelona become the 1st team in #UCL history to overturn a 0-4 1st leg defeat & still advance after winning the second leg 6-1 #SSFootball — SuperSport Blitz (@SuperSportBlitz) 8 марта 2017 г.

Впрочем, в других клубных европейских турнирах бывали случаи, когда одной из футбольных команд удалось ликвидировать разницу в четыре мяча в ответной встрече и выйти в следующий раунд. Так, в сезоне 1961/62 в предварительном раунде Кубка обладателей кубков этот подвиг удался португальскому "Лейшойншу": уступив в первом мачте французскому "Ла-Шо-де-Фону" со счётом 2:6, дома команда из Матозиньюша разгромила соперников 5:0.

По схожему сценарию развивались события и в 1/16 финала Кубка УЕФА 1984/85 годов: югославский "Партизан" проиграл в Лондоне "Куинз-Парк Рейнджерс" со счётом 2:6, а на домашнем стадионе в Белграде забил четыре безответных мяча и прошёл дальше за счёт голов, забитых на чужом поле.