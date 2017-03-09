Власти Исландии обяжут работодателей уравнять зарплаты мужчин и женщин

Исландия считается страной, где лучше всего в мире обеспечивают гендерное равенство, но при этом женщины там по-прежнему получают на 14-18 процентов меньше мужчин.

Исландия станет первой страной в мире, где работодателям придётся доказывать, что они предлагают своим сотрудникам равную оплату труда независимо от пола, этнической принадлежности, сексуальной ориентации или национальности. Об этом, как сообщает агентство Associated Press, правительство скандинавской страны объявило в Международный женский день.

Законопроект должен поступить на рассмотрение в парламент уже в этом месяце. В документе прописано, что руководители частных и государственных компаний, где работают более 25 человек, должны будут предоставлять данные по одинаковой оплате равноценного труда.

Островное государство, в котором проживает около 330 тысяч человек, хочет ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин к 2022 году. Исландия признана страной, где лучше всего в мире обеспечивается гендерное равенство, но при этом женщины там по-прежнему зарабатывают, в среднем от 14 до 18 процентов меньше, чем мужчины.