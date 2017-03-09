Футболист "Барселоны" и муж Шакиры: После такой победы многие занялись сексом!

Защитник каталонского суперклуба эмоционально прокомментировал невероятную победу над ПСЖ (6:1 и 6:5 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, "Барселона" стала первым в истории еврокубков клубом, сумевшим выйти в следующий раунд плей-офф после гостевого поражения 0:4. Причём ещё за две минуты до конца основного времени ответной игры каталонцы вели всего 3:1, то есть им было необходимо забить минимум три гола — что они и сделали. Последний мяч на последней, 5-й компенсированной минуте в ворота ПСЖ отправил Серхи Роберто.

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Кроме Серхи Роберто голами в этом невероятном матче у "Барселоны" отметились Неймар (дважды), Лионель Месси и Луис Суарес, ещё один мяч французы отправили в сетку своих ворот самостоятельно.

Напомним, что Пике является супругом знаменитой колумбийской певицы Шакиры, которая подарила ему двух сыновей.

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, присоединившись к дортмундской "Боруссии", мюнхенской "Баварии", "Манчестер Сити" и мадридскому "Реалу". Ответные матчи в других парах 1/8 финала пройдут на следующей неделе.

Сегодня состоятся первые игры 1/8 финала Лиги Европы, в том числе — "Ростов" — "Манчестер Юнайтед" (начало — в 19:00) и "Сельта" — "Краснодар" (23:00).