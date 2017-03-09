Норвежец нашёл имена неизвестных советских военнопленных

В городе Невердал есть немецкая крепость и военная тюрьма, где погибло около 120 русских солдат. За первые четыре месяца плена погибло около 32 советских пленных, им был установлен памятник. И Таншдтаду было важно найти имена этих людей. В 2015 году он нашёл имена 28 в норвежских архивах, а данные о 29-м нашёл в российских архивах, куда специально делал запрос. Также Томми ухаживает и за другими памятниками советским солдатам и военнопленным, считает это делом чести. Сам Томми работает на фабрике минеральных удобрений, а уход за памятниками — его хобби. Томми очень хотел бы связаться с родственниками пленных, фамилии которых он нашёл.

— Я бы очень хотел связаться с родственниками пленных, которые были здесь. Получить их фотографии. Это было бы замечательно. Так что, если меня слышит кто-то, кто может знать родственников, пожалуйста, свяжитесь с нами, — рассказывает Таншдтад. — Всего я нашёл 29 из 43. Это было сложно, заняло много времени. Я надеюсь найти остальных, но это непросто. Они не должны быть забыты. Мы всегда будем помнить этих ребят. Каждый год 17 мая, в День независимости, мы вспоминаем их. У нас есть мемориал, на который нанесены известные нам имена. Мы храним память о них. И в 2015 году мы впервые смогли прочитать их имена. И люди почти плакали, потому что так много значило для них услышать это. И так приятно видеть людей, которых тронул этот момент.