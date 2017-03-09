Норвежец нашёл имена неизвестных советских военнопленных
Томми Таншдтад нашёл имена 29 неизвестных советских военнопленных, которым поставлен памятник в норвежском городке Невердал. Эти люди погибли здесь во времена Великой Отечественной войны. Томми искал фамилии по архивам в течение нескольких лет. Ранее русским исследователям, которые пытались найти данные о советских военнопленных, говорили, что архивы были утрачены, имена неизвестны. Но Таншдтад этим ответом не удовлетворился.
Мемориал в городе Невердал / Томми Таншдтад. Фото: L!FE
В городе Невердал есть немецкая крепость и военная тюрьма, где погибло около 120 русских солдат. За первые четыре месяца плена погибло около 32 советских пленных, им был установлен памятник. И Таншдтаду было важно найти имена этих людей. В 2015 году он нашёл имена 28 в норвежских архивах, а данные о 29-м нашёл в российских архивах, куда специально делал запрос. Также Томми ухаживает и за другими памятниками советским солдатам и военнопленным, считает это делом чести. Сам Томми работает на фабрике минеральных удобрений, а уход за памятниками — его хобби. Томми очень хотел бы связаться с родственниками пленных, фамилии которых он нашёл.
— Я бы очень хотел связаться с родственниками пленных, которые были здесь. Получить их фотографии. Это было бы замечательно. Так что, если меня слышит кто-то, кто может знать родственников, пожалуйста, свяжитесь с нами, — рассказывает Таншдтад. — Всего я нашёл 29 из 43. Это было сложно, заняло много времени. Я надеюсь найти остальных, но это непросто. Они не должны быть забыты. Мы всегда будем помнить этих ребят. Каждый год 17 мая, в День независимости, мы вспоминаем их. У нас есть мемориал, на который нанесены известные нам имена. Мы храним память о них. И в 2015 году мы впервые смогли прочитать их имена. И люди почти плакали, потому что так много значило для них услышать это. И так приятно видеть людей, которых тронул этот момент.
Имена советских военнопленных, погибших в Норвегии во время ВОВ
Иванов Василий, Плыс Иван, Пивошенко Алексей, Дунаенко Андрей, Волков Николай, Вакуленко Игнат, Котинас Иван, Багмет Павел, Петренко Степан, Нижник Пётр, Курочка Егор, Слюсарь Степан, Коволышин Александр, Гавриловец Василий, Филиппенко Павел, Письменный Иван, Афанасьев Сергей, Стадниченко Илья, Саможный Мирон, Оргин Иван, Зверяка Николай, Моисеев Андрей, Деменок Иван, Таранец Михаил, Губарков Иван, Козлов Афанасий, Бондарев Григорий, Демченко Пётр, Петин Григорий