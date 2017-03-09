Компания Electronic Arts бесплатно раздаёт игру "Сибирь 2"

В этом году игре исполнится тринадцать лет, поэтому системные требования у "Сибири 2" скромные. Для запуска игры хватит процессора с частотой 1,5 ГГц, 512 Мбайт оперативной памяти, а также совместимой с DirectX 9.0 видеокарты со 128 Мбайт памяти.