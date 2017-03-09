Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 марта 2017, 09:08

Компания Electronic Arts бесплатно раздаёт игру "Сибирь 2"

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

В сервисе Origin продолжается раздача классических игр. Последним бесплатным проектом стал квест "Сибирь 2".

В этом году игре исполнится тринадцать лет, поэтому системные требования у "Сибири 2" скромные. Для запуска игры хватит процессора с частотой 1,5 ГГц, 512 Мбайт оперативной памяти, а также совместимой с DirectX 9.0 видеокарты со 128 Мбайт памяти.

image

"Сибирь 2" раздают бесплатно в Origin

Фото © Wikimedia Commons

Представители EA не сообщают, сколько продлится эта акция, однако добавленная в библиотеку бесплатная игра останется у пользователей навсегда.

Раздача приурочена к скорому выходу третьей части — "Сибирь 3", выйдет 20 апреля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Позже игра появится на Nintendo Switch.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • xboxone
  • сибирь
  • квесты
  • пк
  • nintendoswitch
  • ea
  • ps4
  • electronicarts
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar