Компания Electronic Arts бесплатно раздаёт игру "Сибирь 2"
Фото © Wikimedia Commons
В сервисе Origin продолжается раздача классических игр. Последним бесплатным проектом стал квест "Сибирь 2".
В этом году игре исполнится тринадцать лет, поэтому системные требования у "Сибири 2" скромные. Для запуска игры хватит процессора с частотой 1,5 ГГц, 512 Мбайт оперативной памяти, а также совместимой с DirectX 9.0 видеокарты со 128 Мбайт памяти.
"Сибирь 2" раздают бесплатно в Origin
Фото © Wikimedia Commons
Представители EA не сообщают, сколько продлится эта акция, однако добавленная в библиотеку бесплатная игра останется у пользователей навсегда.
Раздача приурочена к скорому выходу третьей части — "Сибирь 3", выйдет 20 апреля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Позже игра появится на Nintendo Switch.