Фаны "Барселоны" заблокировали машину Месси после матча-чуда с "ПСЖ" (видео)

Обезумевшие от счастья толпы болельщиков каталонского суперклуба окружили автомобиль знаменитого футболиста, не позволяя ему выехать с территории стадиона "Камп Ноу", где была одержана фантастическая победа над "Пари Сен-Жермен" (6:1 и 6:5 по сумме матчей 1/8 финала Лиги чемпионов).

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо успела снять на камеру мобильного телефона, как тысячи футбольных фанатов своими телами перекрыли движение их автомобиля.