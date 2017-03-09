Фаны "Барселоны" заблокировали машину Месси после матча-чуда с "ПСЖ" (видео)
Фото: Twitter
Обезумевшие от счастья толпы болельщиков каталонского суперклуба окружили автомобиль знаменитого футболиста, не позволяя ему выехать с территории стадиона "Камп Ноу", где была одержана фантастическая победа над "Пари Сен-Жермен" (6:1 и 6:5 по сумме матчей 1/8 финала Лиги чемпионов).
Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо успела снять на камеру мобильного телефона, как тысячи футбольных фанатов своими телами перекрыли движение их автомобиля.
Messi: "No salimos mas de acá"— N∆HUEL (@DonNahueI) 8 марта 2017 г.
InstaHistory: Antonella Roccuzzo pic.twitter.com/AJH1fKqhLN
Сидящий за рулём футболист, похоже, отчаялся покинуть территорию "Камп Ноу". На видео слышно, как Месси обречённо говорит Антонелле: "Мы никогда не выберемся отсюда".
Напомним, что "Барселона" первой в истории еврокубков смогла выйти в следующий раунд плей-офф после поражения 0:4 в первом матче.