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Регион
Опубликовано 9 марта 2017, 09:46

Фаны "Барселоны" заблокировали машину Месси после матча-чуда с "ПСЖ" (видео)

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Обезумевшие от счастья толпы болельщиков каталонского суперклуба окружили автомобиль знаменитого футболиста, не позволяя ему выехать с территории стадиона "Камп Ноу", где была одержана фантастическая победа над "Пари Сен-Жермен" (6:1 и 6:5 по сумме матчей 1/8 финала Лиги чемпионов).

Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо успела снять на камеру мобильного телефона, как тысячи футбольных фанатов своими телами перекрыли движение их автомобиля.

Сидящий за рулём футболист, похоже, отчаялся покинуть территорию "Камп Ноу". На видео слышно, как Месси обречённо говорит Антонелле: "Мы никогда не выберемся отсюда".

Напомним, что "Барселона" первой в истории еврокубков смогла выйти в следующий раунд плей-офф после поражения 0:4 в первом матче.

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Ульяна Аксёнова
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