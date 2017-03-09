Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Steep

Разработчики предложат геймерам окунуться в атмосферу экстремальных зимних видов спорта.

Компания Ubisoft откроет доступ к Steep для всех желающих. Игра станет бесплатной на период с 10 по 13 марта.

Steep станет временно бесплатной

По словам авторов игры, в рамках бесплатных выходных геймерам будет доступна полная версия Steep. Проходить её можно будет как в одиночку, так и в компании друзей.

В случае приобретения Steep весь достигнутый прогресс будет перенесён.