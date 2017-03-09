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Опубликовано 9 марта 2017, 09:53

Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Steep

Фото: &copy;&nbsp;ubisoft.com

Фото: © ubisoft.com

Разработчики предложат геймерам окунуться в атмосферу экстремальных зимних видов спорта.

Компания Ubisoft откроет доступ к Steep для всех желающих. Игра станет бесплатной на период с 10 по 13 марта.

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Steep станет временно бесплатной

По словам авторов игры, в рамках бесплатных выходных геймерам будет доступна полная версия Steep. Проходить её можно будет как в одиночку, так и в компании друзей.

В случае приобретения Steep весь достигнутый прогресс будет перенесён.

Выход спортивного симулятора Steep состоялся 2 декабря 2016 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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