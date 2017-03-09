Суд начал реструктуризацию долгов самого богатого депутата Госдумы
Фото: vk.com / Андрей Палкин
Как сообщили Лайфу в арбитражном суде Архангельской области, заявление самого богатого депутата Госдумы о признании его банкротом признано обоснованным, сейчас проходит реструктуризация долгов Андрея Палкина. Хотя банкротом парламентарий пока не признан.
— При реструктуризации есть возможность выйти из процедуры банкротства, — отметили в суде.
Ответственным за проведение процедуры реструктуризации назначили арбитражного управляющего Александра Максименко. Её итоги будут подведены в суде 10 сентября 2017 года в 10 утра.