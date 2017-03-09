Авторы Half-Life вернутся к разработке игр

Последнее время Valve выпускает всё меньше игр, уделяя основное внимание развитию Steam и виртуальной реальности.

Несмотря на это, сотрудники компании до сих пор считают себя в первую очередь разработчиками игр. Вместе с этим Даг Ломбарди, глава Valve по связям с общественностью, сообщил, что в обозримом будущем авторы Half-Life не планируют отказываться от разработки игр.

Valve снова займётся играми Фото: © wikipedia.org

По словам Ломбарди, Valve вряд ли решится бросить все силы на работу с оборудованием. Тем не менее появление сиквелов популярных игр студии всё ещё нет.