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Опубликовано 9 марта 2017, 14:01

No Man's Sky получит масштабное обновление уже сегодня

Фото: &copy; no-mans-sky.com

Фото: © no-mans-sky.com

Разработчики из Hello Games выпустили трейлер, в котором показаны особенности обновления.

Судя по трейлеру, обновление получится действительно масштабным.

Основными особенностями обновления являются: поддержка PS4 Pro в разрешении 4К, улучшенное освещение и визуальные эффекты, новый режим "выживания", новое оружие и многое другое.

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No Man's Sky пытаются исправить обновлениями

Фото: © no-mans-sky.com

Игра No Man's Sky была неоднозначно воспринята критиками и пользователями. Многие ругали игру за недоработанность. Но, по всей видимости, разработчики решили исправить ошибки, допущенные в релизе.

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Илья Комаров
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