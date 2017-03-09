No Man's Sky получит масштабное обновление уже сегодня

Разработчики из Hello Games выпустили трейлер, в котором показаны особенности обновления.

Судя по трейлеру, обновление получится действительно масштабным.

Основными особенностями обновления являются: поддержка PS4 Pro в разрешении 4К, улучшенное освещение и визуальные эффекты, новый режим "выживания", новое оружие и многое другое.

Игра No Man's Sky была неоднозначно воспринята критиками и пользователями. Многие ругали игру за недоработанность. Но, по всей видимости, разработчики решили исправить ошибки, допущенные в релизе.