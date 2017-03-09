Японская пенсионерка хочет разрабатывать игры

81-летняя Масако Вакамия изучила язык программирования Swift от Apple и теперь готова приступить к разработке.

Женщина по профессии банкир. Впервые она села за компьютер в возрасте 60 лет. Вакамия быстро разобралась в основах. Она интересуется современными IT-технологиями, а также активно пользуется смартфоном.

Японская бабушка стала разработчиком игр Фото: © twitter.com/Pop Japan