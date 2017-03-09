Японская пенсионерка хочет разрабатывать игры
81-летняя Масако Вакамия изучила язык программирования Swift от Apple и теперь готова приступить к разработке.
Женщина по профессии банкир. Впервые она села за компьютер в возрасте 60 лет. Вакамия быстро разобралась в основах. Она интересуется современными IT-технологиями, а также активно пользуется смартфоном.
Японская бабушка стала разработчиком игр
Японка планирует разработать для начала несколько социально-бытовых приложений, которые в первую очередь ориентированы на пожилых людей. По её словам, практически все игры и приложения создаются с расчётом на молодёжь. Вакамия считает это неправильным.