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Регион
Опубликовано 9 марта 2017, 14:35

Японская пенсионерка хочет разрабатывать игры

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Pop Japan

Фото: © twitter.com/Pop Japan

81-летняя Масако Вакамия изучила язык программирования Swift от Apple и теперь готова приступить к разработке.

Женщина по профессии банкир. Впервые она села за компьютер в возрасте 60 лет. Вакамия быстро разобралась в основах. Она интересуется современными IT-технологиями, а также активно пользуется смартфоном.

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Японская бабушка стала разработчиком игр

Фото: © twitter.com/Pop Japan

Японка планирует разработать для начала несколько социально-бытовых приложений, которые в первую очередь ориентированы на пожилых людей. По её словам, практически все игры и приложения создаются с расчётом на молодёжь. Вакамия считает это неправильным.

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Сергей Сурепин
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