Власти Китая запретили выпуск корейских игр на территории страны

Игры корейских компаний не могут издаваться в Китае. Правительство уже отозвало лицензию для разработчиков из Южной Кореи.

К таким мерам китайским властям пришлось прибегнуть в связи с недавним запуском новой системы противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи. THAAD была разработана в сотрудничестве с США для защиты страны и её соседей от вероятных агрессоров. Правительство Китая считает запуск этой системы прямой угрозой безопасности государства.

Китай запретил у себя южнокорейские игры Фото: © vk.com/lineage2_mobile

Запрет затронет все игры корейский разработчиков, которые запланированы к выходу на территории Китая. Уже вышедшие проекты не подвергнутся новым санкциям.