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Регион
Опубликовано 9 марта 2017, 15:01

Власти Китая запретили выпуск корейских игр на территории страны

Фото: &copy; ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Фото: © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK

Игры корейских компаний не могут издаваться в Китае. Правительство уже отозвало лицензию для разработчиков из Южной Кореи.

К таким мерам китайским властям пришлось прибегнуть в связи с недавним запуском новой системы противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи. THAAD была разработана в сотрудничестве с США для защиты страны и её соседей от вероятных агрессоров. Правительство Китая считает запуск этой системы прямой угрозой безопасности государства.

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Китай запретил у себя южнокорейские игры

Фото: © vk.com/lineage2_mobile

Запрет затронет все игры корейский разработчиков, которые запланированы к выходу на территории Китая. Уже вышедшие проекты не подвергнутся новым санкциям.

Одной из компаний, которые попали под удар, стала Netmarble и её мобильный хит Lineage 2: Revolution, собравший 176 миллионов долларов в первый месяц после запуска в одной только Южной Корее.

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Сергей Сурепин
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