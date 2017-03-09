Власти Китая запретили выпуск корейских игр на территории страны
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Игры корейских компаний не могут издаваться в Китае. Правительство уже отозвало лицензию для разработчиков из Южной Кореи.
К таким мерам китайским властям пришлось прибегнуть в связи с недавним запуском новой системы противоракетной обороны THAAD на территории Южной Кореи. THAAD была разработана в сотрудничестве с США для защиты страны и её соседей от вероятных агрессоров. Правительство Китая считает запуск этой системы прямой угрозой безопасности государства.
Китай запретил у себя южнокорейские игры
Фото: © vk.com/lineage2_mobile
Запрет затронет все игры корейский разработчиков, которые запланированы к выходу на территории Китая. Уже вышедшие проекты не подвергнутся новым санкциям.
Одной из компаний, которые попали под удар, стала Netmarble и её мобильный хит Lineage 2: Revolution, собравший 176 миллионов долларов в первый месяц после запуска в одной только Южной Корее.