Робот, робот, робот, я тебя люблю. 5 причин поиграть в Horizon: Zero Dawn

Героиня круче, чем Лара Крофт

Элой — охотница, родившаяся при загадочных обстоятельствах. Из-за происхождения рыжеволосую девушку с младенчества окрестили изгоем, отдав на воспитание такому же "чужаку" для племени Нора — бородатому добряку Расту. Но необычная предыстория не определяющая черта Элой.

Она хороша не только как "сильная женская героиня", а по меркам игровых протагонистов вообще. Её характер разносторонен: она добрая и понимающая, но в то же время довольно дерзкая и в чём-то даже эгоистичная. Элой постоянно острит в диалогах — так, что мечтаешь научиться такой же красноречивости в реальной жизни. Что самое главное, девушка крайне любопытна — ей не терпится узнать все тайны вселенной Horizon, и это становится лучшей точкой соприкосновения с игроком.

Постпостапокалиптический мир

С первого же ролика Horizon: Zero Dawn приковывала внимание прежде всего своим необычным миром. Мы видели уже десятки постапокалиптических вселенных, показанных самыми разными способами, но такую — никогда. Здешние люди в своём развитии отброшены на тысячу лет назад, а на первый взгляд первобытные люди устраивают охоту на зверей-роботов. Руины нашей цивилизации превратились в фундамент для "средневековых" поселений, стали обителью особо опасных машин или частично сохранились как памятник былому величию.

Но даже такой необычной задумки самой по себе было бы недостаточно — Horizon подкупает своей проработанностью и цельностью. Здесь нет ни одного объекта из руин, который выглядел бы случайным: каждая проржавевшая машина, согнувшийся небоскрёб или разрушенное шоссе рассказывают собственную историю, ещё и являющуюся частью главного нарратива. Разработчики из Guerrilla Games создали вселенную, которая интригует не меньше, чем Млечный Путь в первой Mass Effect.

Охота на роботов

По правде говоря, даже без сюжета и заданий Horizon смогла бы остаться просто хорошей игрой. От таких проектов обычно ждёшь сильного упора на кинематографичность, зрелищные ролики, заскриптованные уровни и абсолютную линейность — приятно, что этому правилу нашлось исключение.

У Элой есть несколько типов луков (у каждого — по 2–3 вида стрел), рогатки, растяжные ловушки, гарпун и даже примитивное подобие дробовика — каждый предмет арсенала рано или поздно появится. Разработчики создали совершенно непохожих друг на друга механических врагов, которые требуют изучения и прицельного огня по уязвимым местам. Скажем, у вас нет шансов бездумно убить механического динозавра: неподготовленных охотников он взорвёт, расстреляет, раздробит хвостом или просто раздавит. Грамотный игрок же знает, как обратить арсенал гигантской махины против неё самой.

Ложкой дёгтя разве что окажутся перестрелки с людьми — они здесь сделаны очень скучно и топорно. К счастью, их куда меньше, чем охоты на электрическую живность.

Это непередаваемое чувство

Нельзя верить рекламным роликам, которые расхваливают игру: показать геймплей, персонажей и что угодно ещё в трейлерах можно насколько угодно красиво и зрелищно, даже если рекламируется откровенно проходной проект. Другое дело массовый восторг игроков — как в случае с Horizon.

Поскольку это совершенно новая игра — ей удалось удивить. Тем, насколько она красива: первые пару дней вам будет трудно сосредоточиться на игре: вы будете искать хороший ракурс для скриншотов. Тем, насколько интересна механическая фауна: даже самые простенькие роботы могут удивлять своим поведением, а встреча со средними или крупными врагами каждый раз ощущается как добротный "босс-файт". Наконец, тем, как быстро Элой и её мир становятся близкими сердцу: хочется изучать каждый клочок земли или бесцельно бродить по руинам мегаполиса, то и дело выслушивая комментарии героини и наблюдая за её реакцией на дождь или холод.

Начало чего-то грандиозного

Наверное, самая убедительная причина для человека, который активно пользуется Интернетом (то есть для всех, кто читает эти буквы), заключается в том, что, нет, Horizon не получится пропустить и забыть через год-другой. Guerrilla Games не скрывает, что Zero Dawn заложила фундамент для новой франшизы (хотя история в игре на удивление цельная), так что сиквел и триквел остаются вопросом времени.

Глядя на реакцию игроков, прессы и прогнозы продаж, Horizon определённо может перенять у Uncharted корону ключевой серии PlayStation. Судя по всему, такие амбиции нидерландской студии по плечу: их предыдущая франшиза, Killzone, уже померкла на фоне дебюта Элой.