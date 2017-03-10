Сахарному диабету пропишут специальный закон

В апреле — мае этого года в Госдуме будет проводиться обсуждение законопроекта "О мерах государственной медико-социальной защиты лиц, больных сахарным диабетом". Копию документа Лайфу предоставили во фракции "Справедливой России". По мнению законодателей, сахарный диабет — наиболее опасная из распространённых неинфекционных болезней.

В законопроекте много декларативных пунктов — по сути, проговариваются те права больных диабетом, которые у них и так есть.

К примеру, говорится: "Заболевание сахарным диабетом признаётся государством серьёзной проблемой в жизни человека и общества и является основанием возникновения государственных обязательств в области медико-социальной защиты".

Среди прав больных диабетом, которые декларируются законопроектом: право на оказание бесплатных квалифицированных медицинских услуг; обучение основам компенсации диабета; доступность схем лечения диабета.

В то же время в проекте закона прописаны и вполне конкретные меры:

— создание государственного резервного запаса противодиабетических препаратов;

— "перевод больных сахарным диабетом с одного вида инсулина на другой, с одного вида сахароснижающих препаратов на другие ... только по медицинским показаниям, а не в целях экономии";

— статистическое наблюдение за больными сахарным диабетом, зарегистрированными в государственном регистре.

Также в нём предлагаются меры социальной защиты диабетиков. В частности, "наличие равных возможностей для всех лиц, больных сахарным диабетом, во всех областях жизнедеятельности человека, включая учёбу в образовательных учреждениях, занятия спортом, профессиональную деятельность". Также в законопроекте упоминается организация оздоровительных лагерей, санаториев для несовершеннолетних, больных сахарным диабетом, а также повышение уровня всеобщей осведомлённости граждан относительно проблем диабета.

Сахарный диабет — группа заболеваний, которые связаны с нарушением усвоения глюкозы. В результате возникает гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание приводит к тяжёлым осложнениям: например, у взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта в два-три раза выше. При сахарном диабете снижается кровоток и повреждаются сосуды и нервы в ногах — есть риск их ампутации. Диабетом может быть обусловлен 1% глобальных случаев слепоты.

На сегодняшний день в официальном реестре больных сахарным диабетом зарегистрировано 4,3 млн пациентов. Но их число в реальности может быть значительно больше, считают эксперты.

— Примерно 9 млн — эта цифра более реалистичная, — говорит Борис Жерлыгин, создатель клуба "Прощай, диабет!". — По смертности сказать очень сложно: сегодня точной статистики нет. Человек может иметь диабет, умереть от инфаркта, но первопричину определить крайне сложно.

Как говорит эндокринолог Анна Гончарова, "диабет справедливо считают неинфекционной эпидемией века".

— Задумайтесь, примерно шесть человек из ста среди лиц трудоспособного возраста — диабетики, — сказала эксперт. — Вопрос социальной помощи чрезвычайно актуален для этой группы больных. Это хронически инвалидизирующее заболевание, требующее постоянного контроля уровня сахара в крови, микроальгумина и кетона в моче и так далее.

Эксперты считают, что закон о диабете нужен, особенно пункты о схемах лечения и просветительской работе.

— Сейчас это в порядке вещей: дают те лекарства, которые есть в наличии (если они вообще есть), — говорит Борис Жерлыгин. — То есть, к примеру, если диабетику нужно конкретное лекарство (оно может быть импортное, дорогое), то ему предлагают купить это лекарство за свой счёт — взамен предлагают то, что дешевле и менее эффективно. У больниц нет возможности закупать дорогие лекарства.

По словам эндокринолога Анны Гончаровой, ещё больше проблем с расходными материалами для тест-систем, которые также должны выдаваться бесплатно. Людям часто приходится покупать их за свои деньги.

— Без инсулина, например, человек может прожить неделю, а потом — кома и даже смерть, — говорит она. — Если не контролировать кровь и мочу с помощью тест-систем, то начнутся тяжелейшие осложнения, вплоть до ампутации конечностей. Более того, сахарный диабет стоит на первом месте в мире по нетравматическим ампутациям. Вы сами понимаете, что такое для человека жить, к примеру, без ноги, а ведь всего этого можно избежать, если следить за состоянием пациента.

Борис Жерлыгин отметил, что многим диабетикам не хватает знаний о своём заболевании.

— Люди не понимают, зачем и для чего проходить обследование, сдавать анализы. Ситуация сложная, и формальностями её не решить, — сказал он.

И конечно, знаний о диабете и диабетиках, чуткости к ним не хватает тем, кто далёк от этой проблемы. Можно вспомнить нашумевший случай в московской школе, когда учителя отказались помочь больной диабетом девочке сделать укол. Они отправили её делать укол самостоятельно в туалет — чтобы её вид никого не смущал. Девочка сама не справилась — пришлось вызывать маму. При этом уколы ей нужны несколько раз в день — то есть у неё просто нет возможности учиться наравне со своими сверстниками.