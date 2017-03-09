Кузнецова поддержала идею ужесточения наказания для организаторов "групп смерти"

По мнению Кузнецовой, против российских детей в Интернете ведётся настоящая война.

Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила Лайфу, что поддерживает идею ужесточения ответственности для организаторов "групп смерти" в Сети.

— Мы давно и последовательно выступаем за ужесточение законодательства в отношении организаторов так называемых групп смерти в социальных сетях. В последнее время против наших детей в сетевых группах развязана настоящая война, факты о детских суицидах приходят едва ли не каждый день, — сказала Кузнецова.

Она пояснила, что её сотрудники принимали участие в работе парламентской группы под руководством Яровой, которая разрабатывала меры ужесточения законодательства.

Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка анонсировала Всероссийское селекторное совещание региональных уполномоченных по правам ребёнка с участием представителей профильных министерств и ведомств и специалистов Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Оно будет посвящено вопросам профилактики самоубийств детей и подростков. По словам Кузнецовой, по итогам встречи будут выработаны конкретные рекомендации для регионов РФ.

Сегодня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает наказание до шести лет лишения свободы за создание в социальных сетях так называемых групп смерти, где призывают к самоубийствам.