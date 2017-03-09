ООН утверждает, что КНДР продала радиоактивный материал по Интернету

ООН провела расследование, в результате которого выяснилось, что Северная Корея могла продать изотоп литий-6 иностранному покупателю через Интернет, передаёт UPI.

По данным доклада организации, продажей товара через Интернет могла заниматься подставная компания Green Pine Association Corp., о которой также известно, что она занимается производством ракетных систем, подводных лодок и другой военной техники.

Литий-6, известный также как обогащённый литий, может использоваться для получения трития, который позволяет усилить ядерный взрыв. Тритий позволяет производить атомные бомбы с использованием меньшего количества плутония и урана.

Грег Джонс из Rand Corp. сообщил, что обогащённый до 40% литий можно использовать для производства трития, а большего уровня обогащения — для создания водородных бомб.

Лайф сообщал ранее, что ООН выпустила доклад, где говорилось о том, что КНДР с лёгкостью обходит налагаемые санкции при содействии африканских стран, поставляя туда оружие, боеприпасы и военных инструкторов.