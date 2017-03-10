Square Enix издаст сетевой шутер о Второй мировой войне

Компания Square Enix сообщила, что она издаст шутер о Второй мировой войне Battalion 1944 от независимой студии Bulkhead Interactive.

Британская Bulkhead Interactive в прошлом году планировала собрать 142 тысячи долларов на разработку Battalion 1944 через платформу Kickstarter. В итоге пожертвований набралось на 450 тысяч долларов. Игроки оценили идею сделать классический мультиплеерный шутер на современном движке.

В качестве издателя проекта выступит отдел Square Enix Collective, занимающийся сотрудничеством с независимыми разработчиками и студиями. Collective не только издаёт игры и занимается маркетингом, но и помогает проводить тестирование. Разработчики при этом сохраняют авторские права.

Square Enix издаст мультиплеерный шутер про Вторую мировую войну от независимой студии Обложка видео "VLOG_009: Battalion Publisher Announcement & First Screenshots Revealed!"