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Опубликовано 10 марта 2017, 06:10

Один из героев Overwatch страдает аутизмом

Фото: &copy;&nbsp;Overwatch Wiki is a Fandom Games Community

Фото: © Overwatch Wiki is a Fandom Games Community

Игровой директор Overwatch подтвердил, что один из персонажей мультиплеерного шутера является аутистом.

Джефф Каплан, игровой директор Overwatch, ответил на письмо фаната, в котором последний спросил, является ли героиня Симметра аутистом. Как оказалось, разработчики действительно намекали на этот диагноз у индийского инженера.

http://official-jeff-kaplan.tumblr.com/post/158161974735/samtheultimatetransguy-so-i-wrote-a-letter-to

В ответном письме Джефф написал, что Симметра — аутист. По его словам, она является одним из любимых персонажей команды разработчиков и, по их мнению, Симметра достойно показывает, какими потрясающими могут быть люди с аутизмом.

Также Каплан поблагодарил фаната за его письмо и прислал тематические магниты.

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У одной из героинь Overwatch диагностирован аутизм

Фото: © Overwatch Wiki is a Fandom Games Community

Ранее на заболевание Симметры указывал официальный комикс "Лучший мир", который можно прочитать онлайн. Там героиня рассказывала, что с детства все вокруг называли её "другой", из-за чего она ощущала себя непонятой.

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Станислав Погорский
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