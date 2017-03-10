Один из героев Overwatch страдает аутизмом
Игровой директор Overwatch подтвердил, что один из персонажей мультиплеерного шутера является аутистом.
Джефф Каплан, игровой директор Overwatch, ответил на письмо фаната, в котором последний спросил, является ли героиня Симметра аутистом. Как оказалось, разработчики действительно намекали на этот диагноз у индийского инженера.
В ответном письме Джефф написал, что Симметра — аутист. По его словам, она является одним из любимых персонажей команды разработчиков и, по их мнению, Симметра достойно показывает, какими потрясающими могут быть люди с аутизмом.
Также Каплан поблагодарил фаната за его письмо и прислал тематические магниты.
У одной из героинь Overwatch диагностирован аутизм
Ранее на заболевание Симметры указывал официальный комикс "Лучший мир", который можно прочитать онлайн. Там героиня рассказывала, что с детства все вокруг называли её "другой", из-за чего она ощущала себя непонятой.