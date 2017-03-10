Один из героев Overwatch страдает аутизмом

Игровой директор Overwatch подтвердил, что один из персонажей мультиплеерного шутера является аутистом.

Джефф Каплан, игровой директор Overwatch, ответил на письмо фаната, в котором последний спросил, является ли героиня Симметра аутистом. Как оказалось, разработчики действительно намекали на этот диагноз у индийского инженера.

В ответном письме Джефф написал, что Симметра — аутист. По его словам, она является одним из любимых персонажей команды разработчиков и, по их мнению, Симметра достойно показывает, какими потрясающими могут быть люди с аутизмом.

Также Каплан поблагодарил фаната за его письмо и прислал тематические магниты.