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Опубликовано 10 марта 2017, 07:03

Журналисты восхваляют демо экшена Middle-Earth: Shadow of War

Зарубежные журналисты, посмотревшие демо Middle-Earth: Shadow of War, называют её самой ожидаемой игрой года.

Кадр видео &ldquo;Official Shadow of War Gameplay Walkthrough&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Official Shadow of War Gameplay Walkthrough”. Скриншот © L!FE

Middle-Earth: Shadow of War, продолжение "Теней Мордора", анонсировали вне крупных выставок. Буквально неделю назад в Сети появился кинематографический ролик, а 8 марта был полноценно показан игровой процесс экшена. Этого хватило, чтобы привлечь внимание геймеров и журналистов.

Некоторые издания уже публикуют превью, в каждом из которых авторы не скрывают восторга от увиденного. Особое внимание уделяется системе Nemesis, ставшей главной особенностью оригинальной игры. Когда главный герой убивал кого-то из вражеских главарей, на его место приходил новый, более сильный, а иногда враг сбегал и возвращался уже подготовленным к встрече с протагонистом.

В Shadow of War система Nemesis будет ещё более масштабной. Она будет влиять не только на отдельных главарей, но и на целые крепости и районы, как в пользу героя, так и против него. Целью игрока на этот раз будет не "зачистка" карты, а сбор армии для борьбы с древним злом.

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Журналисты в восторге от первого геймплея Middle-Earth: Shadow of War

Скриншот © L!FE

Middle-Earth: Shadow of War выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 25 августа.

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Станислав Погорский
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