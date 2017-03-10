Журналисты восхваляют демо экшена Middle-Earth: Shadow of War

Middle-Earth: Shadow of War, продолжение "Теней Мордора", анонсировали вне крупных выставок. Буквально неделю назад в Сети появился кинематографический ролик, а 8 марта был полноценно показан игровой процесс экшена. Этого хватило, чтобы привлечь внимание геймеров и журналистов.

Некоторые издания уже публикуют превью, в каждом из которых авторы не скрывают восторга от увиденного. Особое внимание уделяется системе Nemesis, ставшей главной особенностью оригинальной игры. Когда главный герой убивал кого-то из вражеских главарей, на его место приходил новый, более сильный, а иногда враг сбегал и возвращался уже подготовленным к встрече с протагонистом.

В Shadow of War система Nemesis будет ещё более масштабной. Она будет влиять не только на отдельных главарей, но и на целые крепости и районы, как в пользу героя, так и против него. Целью игрока на этот раз будет не "зачистка" карты, а сбор армии для борьбы с древним злом.