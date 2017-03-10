Началась запись на тестирование гоночного симулятора Gran Turismo Sport

Компания PlayStation объявила о скором начале тестирования гоночной игры Gran Turismo Sport.

Участники тестирования Gran Turismo Sport получат в своё распоряжение ограниченный набор автомобилей и трасс, на которых они смогут соревноваться с другими игроками по Сети. При этом со временем доступная подборка будет меняться. Разработчики удостоверились, что участники тестирования смогут поучаствовать в гонках всех категорий.

Одной из главных особенностей GT Sport называют систему Driver Profile, которая также будет включена в тестирование. Она позволяет отслеживать поведение игрока по отношению к другим гонщикам и показывать статистику, отражающую его водительское мастерство. Благодаря Driver Profile разработчики надеются улучшить подбор игроков в гонках по Сети.

Открыта запись на тестирование Gran Turismo Sport Фото: © Sony Interactive Entertainment Inc