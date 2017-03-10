Началась запись на тестирование гоночного симулятора Gran Turismo Sport
Фото: © Sony Interactive Entertainment Inc
Компания PlayStation объявила о скором начале тестирования гоночной игры Gran Turismo Sport.
Участники тестирования Gran Turismo Sport получат в своё распоряжение ограниченный набор автомобилей и трасс, на которых они смогут соревноваться с другими игроками по Сети. При этом со временем доступная подборка будет меняться. Разработчики удостоверились, что участники тестирования смогут поучаствовать в гонках всех категорий.
Одной из главных особенностей GT Sport называют систему Driver Profile, которая также будет включена в тестирование. Она позволяет отслеживать поведение игрока по отношению к другим гонщикам и показывать статистику, отражающую его водительское мастерство. Благодаря Driver Profile разработчики надеются улучшить подбор игроков в гонках по Сети.
Открыта запись на тестирование Gran Turismo Sport
Фото: © Sony Interactive Entertainment Inc
Первый этап тестирования Gran Turismo Sport начнётся 17 марта, в нём примет участие часть игроков, отобранных по заявкам. Записаться на бету можно на официальной странице.